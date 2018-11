Greifswald

Sie wollen etwas verändern: 15 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren arbeiten seit Monaten an der Umsetzung des Kinder- und Jugendbeirates. Dessen Gründung wurde im Februar 2017 durch die Bürgerschaft beschlossen.

Die entscheidende Phase hat die Gruppe hinter sich gebracht. Einmal die Woche haben sie sich seit den Sommerferien getroffen, Vorschläge ausgearbeitet, mit der Verwaltung gesprochen und eine Satzung erstellt. Der Beirat soll die Interessen von Greifswalder Kindern und Jugendlichen vertreten, Politik sowie Verwaltung beraten und unterstützen. Mehr noch: Sie wollen Stimm- und Rederecht in den Ausschüssen.

Dass dieser Punkt nicht leicht umzusetzen sein wird, wissen die Jugendlichen. Dennoch hoffen sie auf Zustimmung seitens der Bürgerschaft. Schließlich gehe es den Jugendlichen um Mitbestimmung. „Wir zeigen damit, dass wir es wollen. Nein sagen können sie immer noch, aber wir kämpfen erst einmal dafür“, sagt Klara Jacobs.

Jugendliche kämpfen gegen Vorurteile

Die Gründung eines Beirates ist ein außerordentliches Projekt, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Neben Schule und Freizeit dennoch machbar, wie Klara Jacobs sagt: „Wenn man so etwas machen will, dann findet man die Zeit dafür.“ Das politische Engagement kommt nicht von ungefähr. Den Jugendlichen ist es wichtig, dass ihre Generation in die Politik mit einbezogen wird: „Dass Kindern und Jugendlichen die Chance gegeben wird, mitzuentscheiden oder mitzubekommen, was in der Politik abläuft, ist das, was wir wollen“, sagt die 17-jährige Klara.

Das Vorurteil, dass sich Jugendliche nicht für Politik interessieren würden, kennt Klara Meissner nur zu gut. Schnell werde zu Hause abgewunken, sobald junge Menschen wie sie ein solches Thema bei den Großeltern anschneiden. „Sie sagen: ’Du hast doch eh keine Ahnung’ oder ’Du weißt doch gar nicht, wie das abläuft’“. Genauso, sagt die 18-Jährige, sei es auch in der Schule. „Wenn gefragt wird, was denn unsere Meinung ist und sich keiner meldet, heißt es gleich, dass die Jugend keine Ahnung hätte. Aber das stimmt nicht. Es gibt Jugendliche, die sich mit Politik beschäftigen und mehr machen würden.“ Zu wenig würde das Thema Demokratie in der Schule zur Geltung kommen. „Deswegen müssen Kinder und Jugendliche mehr mit einbezogen werden“, fordert Greta Zimmermann, Mitbegründerin des Beirates.

Online-Umfrage: Themen wie Freizeit und Umwelt beschäftigen Kinder und Jugendliche

Der Grundstein für den Beirat ist gelegt. So soll der Kinder- und Jugendbeirat aus mindestens neun und maximal 13 Mitgliedern bestehen. Wahlberechtigt sind Kinder und Jugendliche zwischen acht und 22 Jahren, die in Greifswald wohnen, zur Schule gehen, studieren oder arbeiten. Doch noch fehlt es vor allem an Kindern und weiteren Jugendlichen, die sich politisch und parteiunabhängig in dem Beirat engagieren wollen. Zu theoretisch sei der anfängliche Start gewesen, erklärt Greta, warum es bisher keine weiteren Mitstreiter gibt. Doch sie und die anderen Jugendlichen sind zuversichtlich, dass sich das bald ändert. Die Wahlen sollen im kommenden Jahr erfolgen, sobald die Satzung von der Bürgerschaft beschlossen wurde.

Die 15 Schüler, so betonen sie, haben den Beirat zwar gegründet, „dennoch sind wir nicht der Kinder- und Jugendbeirat. Wir sind einfach dabei, den Jugendlichen die Möglichkeiten zu geben, zu sagen, was sie wollen“, erklärt Klara Jacobs. Auf bestimmte Themen haben sie sich daher nicht verständigt. Was jedem einzelnen der 15 Jugendlichen persönlich wichtig ist und was sie sich für Veränderungen in Greifswald wünschen würden, dazu wollten sie sich nicht äußern. Bei einer anonymen Online-Umfrage der Verwaltung standen bei den Befragten vor allem die Themen Freizeit und Umwelt im Mittelpunkt. Nun geht es darum, sich für diese Themen stark zu machen.

Selbst mitmachen? Wer sich beim Kinder- und Jugendbeirat engagieren möchte, kann sich bei folgenden Ansprechpartnern melden: Kassandra Engel : Jugendarbeit der evangelischen Altstadtgemeinden St. Marien, St. Jacobi und St. Nikolai, Tel. 03834 8832316 oder per Mail an: zusammen@pek.de Tino Höfert vom Stadtjugendring Greifswald e.V., Tel.: 03834 898330 oder per Mail an: kontakt@sjr-greifswald.de Weitere Infos auf: www.instagram.com/kijubei_hgw/

Christin Lachmann