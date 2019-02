Gützkow

Die Karlstraße am Schlosspark mit viel Grün und den alten knorrigen Bäumen ist als Standort ideal. Ruhige Wohngegend, das Altenheim und eine Schule in unmittelbarer Nachbarschaft. Hier, wo bis vor zwei Jahren noch der Jugendclub seine Türen öffnete, möchte die evangelische Kirchengemeinde Gützkow einen Kindertagesstätte errichten. Wenn alles gut geht – mit 60 Plätzen für Krippen- und Kindergartenkinder.

„Im Januar haben wir bei der Stadt den Kaufantrag für das etwa 3000 Quadratmeter große Grundstück gestellt“, sagt Pastor Hans-Joachim Jeromin auf OZ-Anfrage. Der Wunsch sei groß, das Vorhaben zu realisieren, „aber noch lange nicht alles in Tüten und Papier“. Die größte Hürde derzeit: „Wir wissen noch nicht, wie teuer das Ganze wird“, sagt Jeromin. Ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag geben werde, soll daher zunächst Klarheit über die Grundstücks- und Abrisskosten bringen. Ein Erhalt des Gebäudes sei verworfen worden, die Bausubstanz nicht mehr die beste, Asbest und womöglich weitere Schadstoffe inklusive. „Der Abriss wird daher sicherlich einen hohen fünfstelligen Betrag verschlingen“, ist sich der Pastor sicher. Bei den reinen Baukosten gehe die Kirchengemeinde derzeit von knapp zwei Millionen Euro aus. Von einem Fördermittelantrag erhoffe sich die Gemeinde Unterstützung vom Land. Zwar gebe es noch keinen Vertrag mit einem Architekturbüro, „aber wir sind mit den Planern im Gespräch, die auch die Kirchen in Gützkow und Behrenhoff betreuen“, berichtet Jeromin. Erste Entwürfe für einen eingeschossigen Bau gebe es. „Das Schöne daran: Der Lageplan sieht vor, den Baumbestand auf dem Gelände zu erhalten“, freut sich der Naturliebhaber. Wenn alles gut laufe, könnte vielleicht ab 2020 gebaut werden. „Dann wäre der Kindergarten frühestens im Jahr darauf fertig“, rechnet Jeromin.

Nachwuchsarbeit der Gemeinde läuft sehr gut

Bei diesem Kita-Vorhaben der Kirchengemeinde handelt es sich mindestens um den dritten, wenn nicht gar vierten Anlauf. „Als die Stadt für ihre Kita vor vielen Jahren einen freien Träger suchte, brachten wir uns gemeinsam mit dem Kreisdiakonischen Werk auch ins Spiel. Nur leider kamen wir etwas zu spät, die Submissionsfrist war abgelaufen“, blickt der 57-Jährige zurück. Auch die „Heilige Hütte“, das Nachbargebäude des Pfarrhauses, war zwischenzeitlich für eine Kita in den Fokus gerückt. Doch letztlich fiel die Entscheidung dagegen: Zu wenig Platz für ein derartiges Projekt. Der Kindergarten hätte über maximal 30 Plätze verfügen können. Ein anderes Grundstück in der Pommerschen Straße habe sich ebenfalls als nicht optimal erwiesen.

Martina und Hans-Joachim Jeromin. Quelle: HGW

Jetzt also ein neuer Anlauf. „Das Interesse von Eltern an einer Kita in unserer Trägerschaft ist groß. Die Nachwuchsarbeit unserer Gemeinde läuft sehr gut“, begründet Hans-Joachim Jeromin das Unterfangen. Damit würdigt er indirekt auch das Wirken seiner Frau Martina, die als ausgebildete Erzieherin mit sehr viel Herzblut in der Gemeinde arbeitet und das Kita-Projekt gern viel eher hätte verwirklichen wollen. Fast 100 Kinder vom Krabbel- bis zum Teenie-Alter werden derzeit in der Kirchengemeinde betreut, darunter zwei Mutter-Kind-Gruppen, sechs Christenlehre-Gruppen und 15 Konfirmanden in zwei Jahrgängen. Die Gemeinde profitiere ganz klar von den zwei Schulstandorten in Gützkow. Die Stadt sei damit für junge Familien ein guter Ort zum Leben. Als Konkurrenz zur bestehenden Kindertagesstätte „Peeneflöhe“ des Arbeitersamariterbundes in der Feldstraße mit ihren 186 Plätzen sieht Jeromin das kirchliche Bauprojekt nicht. „So viel ich weiß, gibt es dort eine Warteliste“, sagt er.

Carnevalclub bleibt auf dem Areal

Aus all den Gründen habe die Kirchengemeinde die Stadt im vorigen Jahr gebeten, ihr bei der Suche nach einem Grundstück für eine Kita behilflich zu sein. Letztlich sei es auf die Karlstraße in der Gemarkung Wieck hinausgelaufen. „Wir haben hierzu in der Stadtvertretung bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst. Es wäre schön, wenn es mit der Kita auf diesem Grundstück klappt“, sagt Bürgermeisterin Jutta Dinse. Ein Grundstück, das schon vor Jahrzehnten Kindern diente: Erst als Kita, später als Schule, zuletzt als Jugendclub. Noch ist das Haus im Obergeschoss bewohnt. Doch Martina und Kurt Mögenburg kündigten den Mietvertrag und packen bereits die ersten Umzugskartons. Zum 1. April ziehen sie aus. „Wir wären gern hier geblieben, die Hoflage ist einfach topp“, sagt die 61-Jährige. Auch die Mieter der benachbarten Gebäude werden wohl umziehen müssen. Einzig der Gützkower Carnevalclub im benachbarten Flachbau soll auf dem Areal seine Heimstatt behalten.

Petra Hase