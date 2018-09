Wackerow/Neuenkirchen/Greifswald

Kommt nun statt einer Großgemeinde Landhagen mit acht Gemeinden eine kleine Variante mit vier? Um Chancen und Möglichkeiten auszuloten, haben sich am Donnerstagabend Chefvertreter der Gemeinden Wackerow, Mesekenhagen, Dargelin und Levenhagen zu einem ersten Gespräch getroffen. Levenhagens Bürgermeister Steffen Boos ist äußerst optimistisch, dass eine solche Vierer-Fusion klappt und die Verträge bis zum Jahresende unter Dach und Fach sind. „Wir führen seit 2016 intensive Gespräche im Amt und hatten alle möglichen Varianten auf dem Tisch“, sagt Boos. Er sieht deswegen trotz des Zeitdrucks keine Probleme. Der besteht, weil die Landesregierung nur noch bis zum Jahresbeginn 2019 die sogenannten Fusions- und Entschuldungsprämien zahlt, die einen Zusammenschluss für die Gemeinden reizvoll macht.

Jürgen Schönwandt, Fusionsbeauftragter der Landesregierung in Vorpommern-Greifswald, sah nach den beiden Bürgerentscheiden im Amt Landhagen vor wenigen Wochen kaum noch Chancen für erneute Fusionsvorstöße. Nach den Gesprächen in der Vorwoche nun keimt auch bei ihm neue Hoffnung auf. „Es waren sehr gute Gespräche. Man arbeitet hartnäckig an einer Lösung“, sagt Schönwandt. Die vier Gemeinden wollen sich bereits am 4. Oktober wiedertreffen. Vorher müssen die Gemeinden einzeln für sich beraten.

„Die Gemeindevertretung Wackerow hatte einen Beschluss für eine Fusion mit Greifswald getroffen. Das ist durch den Bürgerentscheid nun nichtig. Wir müssen zunächst darüber beraten, wie es weitergeht“, sagt der stellvertretende Wackerower Bürgermeister Karl-Heinz Tietze nach der Gesprächsrunde. Bürgermeister Manfred Hering hatte bereits in der Woche zuvor Gesprächsbereitschaft für eine Fusion mit den umliegenden Gemeinden angekündigt. Weil Wackerow mit 2,8 Millionen Euro verschuldet ist, ist der Druck dort besonders groß, die eigenen Schulden durch eine Fusion abzubauen. Das Land verspricht im Falle von Zusammenschlüssen großzügige Prämien zur Entschuldung der kommunalen Haushalte.

Wegen der Kommunalwahlen im Mai 2019 gilt es als unwahrscheinlich, dass die Landesregierung die Auszahlung von Fusionsprämien verlängert. Im ersten Quartal des neuen Jahres müssen die Gemeinden beginnen, Kandidaten für die Wahl der neuen Gemeindevertreter aufzustellen. Schönwandt schätzt weiter ein, dass weitere Fusionsanläufe wenig Sinn machen, unmittelbar nachdem die Kommunalparlamente neu gewählt wurden. Auch die Dargeliner wollen zunächst während ihrer Gemeindesitzung über eine Fusion mit vier Beteiligten beraten. Die 400-Einwohner-Gemeinde hatte sich deutlich pro Großgemeinde mit acht Beteiligten positioniert. Nach dem Scheitern des Projekts zeigten sich bei Bürgermeister Fred Feike nun Zweifel. Immerhin sei eine Fusion mit der Nachbargemeinde Behrenhoff ebenfalls eine Möglichkeit für Dargelin. Welchen Weg die Gemeinde gehen wird, soll zeitnah ausgelotet werden.

Feike ist sich jedoch darüber im Klaren, dass seine Gemeinde das Zünglein an der Waage ist. Ohne Dargelin kommt nämlich in einer verbleibenden Dreierkonstellation die notwendige Einwohnerzahl von 3000nicht zustande. Sie ist notwendig, damit die neue Gemeinde einen hauptamtlichen Bürgermeister ernennen kann. Dieser muss übrigens zeitgleich der leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Landhagen sein. „Die neu gebildete Gemeinde wird dann geschäftsführende Gemeinde im Amt“, erklärt Schönwandt. Für diese Konstruktion besteht derzeit eine historische Chance, weil die derzeitige leitende Verwaltungsbeamte zum Jahresende in Rente geht.

Fraglich ist derzeit noch, ob Neuenkirchen zu den Verhandlungen stößt. Nachdem sich die Gemeindevertretung dort im April zunächst für eine Fusion zur Großgemeinde ausgesprochen hatte, wurde dieser Beschluss durch einen Bürgerentscheid wieder aufgehoben. Bürgermeister Frank Weichbrodt interpretiert das Votum der Einwohner nun so, dass diese sich nicht per se gegen einen Zusammenschluss ausgesprochen haben, sondern für eine ausführlichere Prüfung.

Degrassi Katharina