Wolgast

Der Baustart für die Erschließung des künftigen Wohnparks an der Wilhelmstraße in Wolgast zieht sich hin. Der Grund hierfür sind Schadstoffbelastungen des Untergrundes, die laut Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) im Rahmen von 2016/2017 durchgeführten Probebohrungen festgestellt worden seien.

Wie Weigler informiert, berge der Baugrund auf mehreren der geplanten Baufelder zum Beispiel Kontaminationen in Form von gesundheitsgefährdenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Möglicherweise handele es sich bei diesen Altlasten um hier deponierte Abprodukte, die einst beim Betrieb des hiesigen Gussstahlwerkes anfielen, das bis 1945 auf der nahen Schlossinsel betrieben wurde. „Der Schwarze Weg heißt nicht umsonst so“, sagt Weigler mit Verweis auf jene den geplanten Wohnpark flankierende, fußläufige Verbindung zwischen dem Tannenkampweg und der Straße Am Fischmarkt.

Entscheidung liegt nun beim Stalu Vorpommern

Laut Aussage des Bürgermeisters obliegt nunmehr dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Vorpommern in Stralsund die Entscheidung, ob und wie das Wohnpark-Projekt umgesetzt wird. Möglicherweise könne ein Bodenaustausch erfolgen. Um die dadurch anfallenden zusätzlichen Kosten aufzubringen, sei die ursprünglich im städtischen Haushalt von 2018 für die Erschließung des Wohngebiets eingestellte Summe von 800000 Euro im Etat von 2019 deutlich aufgestockt worden. Die Kosten für die Beseitigung der Altlasten schlügen sich später in den Grundstückspreisen nieder.

„Im schlimmsten Fall“, so Weigler, „muss der Bebauungsplan aufgehoben werden.“ Dies wäre für die Stadt fatal, da Wolgast aktuell kaum noch alternative Fläche für den privaten Wohnungsbau zur Verfügung habe. Weigler: „Die Wohngebiete in Mahlzow und am Tannenkampweg sind belegt und auch in der Innenstadt gibt es nur noch wenige Lücken.“

Anfang 2018 war das gut 38 300 Quadratmeter große Areal an der Wilhelmstraße urbar gemacht worden. Gestrüpp und mehrere Bäume wurden seinerzeit entfernt. Seither müssen die Arbeiten wegen besagter Altlasten ruhen. Insgesamt sind im Wohnpark 31 Baufelder für Ein- oder Zwei-Familien-Häuser geplant. Zeitweise lagen bereits für zwei Drittel der Parzellen Reservierungen von potenziellen Käufern vor. Wegen der zeitlichen Verzögerungen des Vorhabens seien bereits einige Interessenten abgesprungen.

Belastung auch am Fischmarkt

Es ist nicht das erste Mal, dass PAK-Belastungen im Boden in Wolgast ein Bauvorhaben erschweren. In Nachbarschaft der ASB-Kita „Brummkreisel“ will die LGE Mecklenburg-Vorpommern an der Straße Am Fischmarkt auf einem rund 7000 Quadratmeter großen Terrain den Bebauungsplan Nr. 21 „ Wohnpark Am Fischmarkt II“ umsetzen, der die Errichtung von zehn zweigeschossigen Gebäuden mit insgesamt 28 Wohneinheiten vorsieht. Auch hier war eine Fachfirma im Zuge einer Altlastenuntersuchung auf PAK-Kontaminationen gestoßen, weshalb ebenfalls ein Teilaushub und/oder eine Aufschüttung des Baugrundes in Erwägung gezogen werden. Einen kompletten Austausch des belasteten Bodens schließt der Vorhabenträger aus, da sich das Gesamtvorhaben in diesem Fall finanziell nicht mehr rechnen würde.

Tom Schröter