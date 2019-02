Groß Ernsthof

Was für eine Nachricht: Die Straßenmeisterei des Kreises Vorpommern-Greifswald beabsichtigt, die Kreisstraße 22 in der Gemeinde Rubenow zu erneuern. Seit Jahren wird davon gesprochen, doch außer der Tatsache, dass alljährlich im Frühjahr der „Flick-Konzern“ anrückte, sprich die tiefsten Löcher notdürftig ausgebessert wurden, geschah nichts.

Dabei soll der genannte Straßenabschnitt bereits seit 2011 saniert werden, da es sich bei der K 22 um die meist befahrene Kreisstraße handelt. Bis zu 8000 Fahrzeuge täglich nutzen die Strecke, das ergaben Zählungen. Zwischen 2009 und Herbst 2010 war der erste Abschnitt der Kreisstraße von Brünzow bis Rubenow-Ausbau grundhaft erneuert worden. Doch die Kreisfinanzen gaben die weitere Sanierung nicht her, Jahr für Jahr wurden Kraftfahrer und die Gemeinde Rubenow vertröstet – einzig die Löcher und Straßenschäden wurden immer größer und tiefer.

Zwei Kilometer langer Abschnitt wird erneuert

Um so größer ist die Freude nun über die bevorstehende Sanierung. „Die Nachricht kam auch für uns überraschend. Schön, dass der Kreis jetzt zur Sanierung in der Lage ist“, sagt die Verwaltungschefin des Amtes Lubmin, Astrid Holzhüter, zu dem die Gemeinde Rubenow gehört. Zunächst soll der Abschnitt zwischen der Ortschaft Voddow, Abzweig „Am Teich“ bis nach Groß Ernsthof zum Anschluss an die Landesstraße 262 (Gaststätte „Zum Himmel“) neu gebaut werden. Die Länge dieses Abschnittes beträgt rund zwei Kilometer. Die Baukosten für die Strecke werden durch den Kreis mit 500 000 Euro beziffert.

„Geplant ist dabei, die vorhandene Fahrbahn in jenen Bereichen mit Tragfähigkeitsschäden komplett zurückzubauen und dort zunächst einen neuen tragfähigen Unterbau zu errichten. Das betrifft etwa 500 Quadratmeter der Gesamtfläche“, erläutert Kreissprecher Achim Froitzheim. Nach den Fräsarbeiten in Anschlussbereichen (Zufahrten, Bauanfang- und Ende) werden die Asphaltschichten – die Trag- und die Deckschicht – eingebaut. Um ein ungehindertes Abfließen des Oberflächenwassers zu gewährleisten, ist die Herstellung von Banketten sowie Gräben und Mulden geplant.

Halbseitige Sperrung vorgesehen

Ein erstes Gespräch zum Bauablauf ist nach Froitzheims Aussage mit der bauausführenden Firma Eurovia Neubrandenburg in der kommenden Woche geplant. Dann werden mit Verkehrsbehörde und Gemeinde auch notwendige Verkehrseinschränkungen besprochen. „Während der Bauarbeiten soll die Straße halbseitig gesperrt werden“, erklärt Froitzheim. Eine Vollsperrung könnte kurzzeitig dennoch nötig werden. Der mögliche Beginn der Arbeiten ist witterungsabhängig. „Sobald das Wetter aber offen ist, wird losgelegt“, versichert der Kreissprecher. Die Baukosten betragen rund 500 000 Euro.

Baukosten haben sich rapide erhöht

Die Summe belegt, wie sehr in den zurückliegenden Jahren die Kosten erhöht haben. Als 2010/11 der 8,3 Kilometer lange Abschnitt von Brünzow bis Rubenow-Ausbau ausgebaut wurde, betrugen die Kosten rund 2,1 Millionen Euro. 1,5 Millionen davon kamen von der EU, 300 000 Euro trug das Wirtschaftsministerium MV und über 200 000 Euro kamen als Sonderbedarfszuweisung durch das Innenministerium. Jetzt allerdings kosten bereits zwei Kilometer eine halbe Million Euro.

Wie Froitzheim sagt, erfolge momentan ebenfalls die Planung zur weiteren Erneuerung der K 22 von Rubenow in Richtung Pritzwald. Ein Zeitpunkt für einen möglichen Baubeginn sei derzeit aber noch nicht bekannt. „Es werden aber nicht wieder neun Jahre wie zwischen ersten und zweiten Bauabschnitt vergehen“, ist er überzeugt.

Cornelia Meerkatz