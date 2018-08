Greifswald

Jedes Auftreten fühlte sich an, als ob ein Messer in den Fuß gebohrt wird. Doch trotz der starken Schmerzen, der Überweisung vom Hausarzt und dem Röntgenbild, das einen Fersensporn zeigte, wiesen alle drei Greifswalder Orthopäden Dorit Dallmann im ersten Anlauf ab. Termine in mehr als vier Wochen wurden ihr in zwei Praxen angeboten. Als sie beim dritten Orthopäden vorsprach, hieß es: „Wir nehmen keine neuen Patienten.“ Dorit Dallmann war verzweifelt: „Das war ja meine letzte Hoffnung. Deswegen habe ich gesagt, dass ich bleibe, bis ich drankomme.“ Obwohl die Schwester versuchte, sie energisch abzuweisen, blieb Dallmann hartnäckig, durfte schließlich bleiben und wurde vier Stunden später behandelt. Doch wie wäre es einem weniger hartnäckigen Patienten ergangen?

Gesundheitsminister kündigt kürzere Wartezeiten an

Lange Wartezeiten auf manche Facharzttermine gelten deutschlandweit als Problem. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte deswegen eine Reform an, die Ärzte verpflichtet, mehr freie Sprechzeiten anzubieten, die Patienten mit Akutschmerzen nutzen können. Bis wann die Pläne umgesetzt werden sollen, steht noch nicht fest.

Ähnlich wie Dorit Dallmann erging es auch Marianne Reiniger. Sie hat alle vier Hautärzte kontaktiert. „Ich hatte eine unklare Hautveränderung entdeckt, die mir Sorgen gemacht hat“, so Reininger. Die frühesten Termine für ein Hautkrebsscreening gab es Ende November und im Dezember. „Das kann doch nicht sein“, findet sie. Die Stadt brauche mehr Fachärzte.

Bedarfsplanung erlaubt keine zusätzlichen Praxen

Doch von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Mecklenburg-Vorpommern heißt es: „In der Stadt Greifswald und im früheren Kreis Ostvorpommern bestehen derzeit nach Maßgabe der bundeseinheitlichen Bedarfsplanungsrichtlinie keine Zulassungsmöglichkeiten für Fachärzte.“ Anders gesagt: Wollte sich hier ein neuer Facharzt niederlassen, bekäme er gar keine Zulassung. Allerdings ist die gesetzliche Bedarfsplanung nach Einschätzung der KV „kaum ein geeignetes Instrument, um den tatsächlichen Versorgungsbedarf beziehungsweise die Inanspruchnahme von Patienten sinnvoll einzuschätzen“. Und wie lange Greifswalder Patienten auf welchen Facharzttermin warten müssen, darüber führt bisher niemand Statistik.

Jeder Vierte ist mit der Terminvergabe unzufrieden

Bundesweit ist ein knappes Viertel der Deutschen unzufrieden mit der Terminvergabe beim Facharzt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage, die die Bundesärztliche Kassenvereinigung 2017 erhoben hat. Demnach sind die Wartezeiten je nach Fachgebiet sehr unterschiedlich. Beim HNO-Arzt oder Chirurgen bekommen Patienten im Schnitt in weniger als drei Tagen einen Termin. Auf eine Untersuchung beim Augenarzt mussten dagegen 41 Prozent länger als drei Wochen warten. Beim Frauenarzt 35 Prozent, beim Psychiater 37 Prozent.

Wartezeiten bis zu sechs Monaten

Besonders drastisch ist die Situation in Greifswald bei Wartezeiten für einen Termin beim Orthopäden, Augenarzt, Hautarzt und Pulmologen. Sie liegen zwischen fünf Wochen und sechs Monaten, wie eine Stichprobe der OZ ergeben hat. Deutlich schneller klappt es mit einem Termin beim Zahnarzt. Mehrere Praxen bieten gleich für den nächsten Tag einen Termin an. Ähnlich sieht die Situation beim Frauenarzt aus.

Aber was, wenn ein Patient mit akuten Beschwerden oder Sorgen länger warten soll als ihm lieb ist? Oliver Kahl von der Kassenärztlichen Vereinigung MV empfiehlt, zum Hausarzt zu gehen. „Der kann die medizinische Notwendigkeit und auch die Dringlichkeit einer weiteren spezifischen fachärztlichen Behandlung einschätzen.“ Mit einer A-Überweisung kann er den Patienten innerhalb eines Tages zum Facharzt übermitteln, mit einer B-Überweisung innerhalb einer Woche. Dorit Dallmann hat die Erfahrung gemacht, dass der Dringlichkeitsvermerk keineswegs reicht. Die Hausärztin Dr. Kerstin Bona bestätigt, dass dieses Verfahren bei einzelnen Orthopäden nicht funktioniere. Das sei jedoch eine Ausnahme. „Das System an sich ist gut. Es müssen sich nur alle dran halten“, so Bona. Sie nutzt dieses Verfahren „bestimmt einmal am Tag“. Zum Beispiel bei Verdacht auf Lungenentzündung, Thrombose oder Bandscheibenvorfall. Die Erkrankung der Ferse von Dorit Dallmann war übrigens so schlimm, dass eine mehrwöchige Kortisonkur keine Besserung brachte, der Fuß schließlich operiert werden musste. Die Behandlung dauerte mehr als fünf Monate.

Katharina Degrassi/Sybille Marx