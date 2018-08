Greifswald

Nach dem Willen der Stadtverwaltung sollen sich die Liegegebühren in den Häfen Greifswalds ab dem kommenden Jahr mehr als verdoppeln. Werden derzeit für ein durchschnittliches Boot (4 Meter Liegeplatzbreite) rund 160 Euro für einen Dauerliegeplatz im Jahr fällig, sollen es ab kommendem Jahr 346 Euro im Jahr sein. Dies geht aus einer Satzungsvorlage der Verwaltung hervor, die in den kommenden Wochen in den Ortsteilvertretungen und Fachgremien vorgestellt wird. Bereits im Vorjahr hatte die Stadt versucht eine neue Hafengebührenordnung umzusetzen, dies war aber am Widerstand der Bürgerschaft gescheitert.

Lösung für Vereine gefunden

„Ein Kritikpunkt war damals die hohe finanzielle Belastung der Segelvereine, die auch Jugendarbeit betreiben“, sagt Bausenatorin Jeannette von Busse. „Hier konnten wir aber durch eine geplante Neufassung der Sportförderungssatzung eine Entlastung für diese Vereine ermöglichen.“ Die Vorlage für die ebenfalls neue Sportfördersatzung sieht vor, dass die Segelvereine abhängig vom Anteil ihrer unter 18-jährigen Mitglieder einen Zuschuss bekommen. „Derzeit betrifft das nach unserer Kenntnis die drei großen Segelvereine. Den Akademischen Seglerverein, den Yachtclub Wieck und den Yachtclub Greifswald“, erklärt Carola Felkl, Abteilungsleiterin für Schulverwaltung und Sportentwicklung. „Bei einem Anteil von 25 Prozent Jugendlichen könnte zum Beispiel ein maximaler Zuschuss von 30 Prozent an den Liegegebühren gezahlt werden, bei einem Anteil von zehn Prozent jungen Mitgliedern immerhin noch bis zu 15 Prozent.“ Eine Neuauflage der Sportförderungssatzung sei nötig, so Felkl, da die alte Satzung aus dem Jahr 2012 nicht mehr die aktuelle Situation des Breitensports wiederspiegeln würde.

Bauprojekte im Hafenbereich kosten viel Geld

Die angezogenen Liegegebühren sind nach Ansicht von Peter Lubs, dem Verantwortlichen für Brücken und Häfen beim Tiefbauamt, nötig, um den anstehenden Sanierungsstau angehen zu können. In den vergangenen Jahren wurden bereits die Kaianlagen vor dem Majuwi und auf der gegenüberliegenden Ryckseite vor dem Hafenamt erneuert, alleine diese Maßnahmen hätten über eine halbe Million Euro gekostet, so Lubs. „In den kommenden Jahren müssen 50 vergammelten Holzpfähle auf beiden Seiten ausgewechselt und rund 220 Meter Uferbefestigung zwischen Hafenamt und Slipanlage erneuert werden.“ Die Kosten würden voraussichtlich bei 400 000 Euro liegen.

Reaktion auf Vorschlag verhalten

Beim Akademischen Segelverein zu Greifswald (ASG) begrüßt man zwar das Entgegenkommen der Stadt, kann sich aber mit dem Satzungsentwurf zu den Hafengebühren noch nicht Anfreunden. „Für den ASG ist es natürlich bitter, dass die Studenten mit keinem Wort berücksichtigt werden. Sie fallen ja nicht unter die Kategorie unter 18 Jahre, bezahlen aber deutlich reduzierte Mitgliedsbeiträge“, meint der Vereinsvorsitzende Christian Zschiesche. „Es wäre in meinen Augen deutlich besser gewesen, die drei großen Segelvereine in der Hafengebührensatzung zu verankern und eine Reduzierung der Liegegebühren um 50 Prozent festzulegen.“ Dort seien nämlich bereits zahlreiche Ausnahmen aufgeführt, die von den Liegegebühren befreit seien, unter anderem das Segelschiff Greif oder der Ruderclub Hilda.

Ladebow bleibt Sonderfall

Die Liegegebühren im Hafen Ladebow sollen in der neuen Gebührensatzung nicht angetastet werden. „Ein typisches Schiff, eine Bulk mit einer Bruttoregisterzahl von 1584, bezahlt in Ladebow bereits jetzt für das Einlaufen 990 Euro“, so Lubs. „In Vierow sind das nur 596 Euro, in Stralsund 681 Euro.“ In dieser Situation wolle man die Preise nicht weiter anziehen. „Dann wäre der Standort nicht mehr konkurrenzfähig“, so Bausenatorin Jeannette von Busse.

Anne Ziebarth