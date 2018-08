Greifswald

In der nächsten Woche wird es in der Anklamer Straße laut. Unter der Erde wird mittels Kompressor Luft in einen mit Kunstharz getränkten Schlauch gepresst. Er ist Teil einer geplanten selbst tragenden Tinkwasserleitung in Greifswald.

Denn die Stadtwerke erneuern seit Mitte Juli zwischen der Europakreuzung und der Einmündung der Beimlerstraße in der Anklamer Straße komplett die Trinkwasserleitung. „Die Arbeiten laufen bisher planmäßig“, informiert Stadtwerkechef Thomas Prauße. Im 900 Meter langen Straßenverlauf gibt es neun Gruben, die erste auf der Mittelinsel des Platzes der Freiheit.

Nach der Reinigung der alten, störanfälligen Graugussleitung wird ein mit Kunstharz getränkter Gewebeschlauch, der Inliner, in die Graugussleitung eingebracht. Ab der nächsten Woche wird dieser dann mit Druckluft an die Innenwand gepresst und das Harz mit Warmwasser oder Dampf ausgehärtet. So entsteht ein selbsttragendes Rohrsystem, das auf den nötigen Wasserdruck ausgelegt ist. Die Sanierung der Trinkwasserleitung erfolgt in vier Abschnitten.

Das nach einem großen Rohrbruch im Herbst letzten Jahres eingesetzte sechs Meter lange Kunststoffrohr im Bereich zwischen Johann-Stelling- und Brinkstraße wurde ausgetauscht, informiert Prauße weiter. Damals liefen 1200 Kubikmeter Wasser aus, vier Wochen war die Straße gesperrt.Der Durchmesser der im Herbst 2017 eingesetzten Kunststoffleitung im Havariebereich habe aber nur 400 Millimeter betragen, im übrigen Straßenverlauf sind es 450 Millimeter. „Hätten wir es bei dem 400er Rohr auf diesem Teilstück belassen, würde zu einer Faltenbildung beim Inliner kommen“, begründet Prauße.

Das in Greifswald angewandte Verfahren wurde bisher erst selten angewandt. „Es gibt ein Referenzobjekt in Dresden“, so Prauße dazu. Der große Vorteil: Es geht viel schneller als mit einer offenen Grube auf der gesamten Straßenlänge. Statt sechs bis neun Monaten dauert es mit diesem Verfahren nur sechs bis acht Wochen. Etwa 700000 Euro werden investiert.

Oberdörfer Eckhard