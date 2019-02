Lubmin

Während andere Gemeinden finanziell ums Überleben kämpfen, geht es Lubmin gut. Im Interview mit der OZ spricht der Bürgermeister Axel Vogt (53, CDU) über Tourismus, die sportlichen Lubminer und eine neue Feuerwache für den Ort.

Das Hochwasser zu Jahresbeginn hat die Düne und den Strand Lubmins schwer getroffen. Kommen die Touristen trotzdem?

Wir rechnen sogar mit leicht steigenden Touristenzahlen. Die Nachfrage hat in den vergangenen Jahren das Angebot überstiegen. In diesem Jahr können wir wieder mehr Ferienwohnungen und Hotelbetten anbieten, im Rahmen der Bauarbeiten von Nordstream und 50 Hertz haben diese Unternehmen 2018 für ihre Mitarbeiter Ferienwohnungen als Unterkünfte angemietet. Die stehen jetzt wieder zur Verfügung. Mehrere Hotels erweitern, dadurch wird diese Bettenzahl auch noch mal um etwa 100 ansteigen.

Schwerpunkt der künftigen Stadtentwicklung liegt aber trotzdem nicht auf dem Tourismussektor, sondern auf der Schaffung von Wohnraum...

Wir möchten gerne weiter daran arbeiten, ein attraktiver Wohnort für junge Familien zu sein. Zum einen ist das wichtig, um ein Dorf- und das ist Lubmin mit seinen 2200 Einwohnern nun mal –auch zukünftig am Leben zu erhalten, man denke nur an Schule, Feuerwehr oder das Vereinsleben. Zum anderen möchten wir auch gerne Fachkräfte an unsere Region und unsere im Industrie- und Gewerbegebiet Lubmin ansässigen Firmen binden. Dafür haben wir bereits die Bebauungspläne 3 und 9 geändert, um das Wohnen gegenüber der touristischen Nutzung zu stärken. In der ersten Reihe am Wasser soll es keine neuen Ferienwohnungen mehr geben, wir setzen hier auf Dauerwohnen. Die Gemeinde verfügt leider nicht mehr über viele innerörtliche Grundstücke, um weitere Wohnprojekte zu forcieren, sind aber im Gespräch mit Privateigentümern, um mögliche Flächen anzukaufen.

Verträgt die Infrastruktur denn einen weiteren kräftigen Zuzug?

Lubmin verfügt über eine gute Ausstattung, hier gibt es alles, was man zum Leben braucht, angefangen bei der medizinischen Versorgung, Einzelhandel, Vereinen, Kinderbetreuung. Im Moment reicht das aus. Wir denken allerdings bereits über den Bau einer neuen Kita nach, die Kapazitätsgrenzen der 2015 erbauten Kita wurden schon mehrfach erhöht, Unternehmen haben bereits angefragt, ob sie Kontingentplätze buchen können. Es wird aber zukünftig eine Aufgabe für die Gemeinde sein zu überlegen, wo und wie sich Grenzen für das Wachstum realisieren lassen.

Die Gemeinde hat sich in ihrer Amtszeit auch dem Thema Sport verschrieben. Ist das Seebad sportlicher geworden?

Wir haben unser Angebot für Einheimische und Touristen im Bereich Sport wesentlich ausbauen können. Wir haben mit Katrin Schulz eine engagierte Mitarbeiterin für die neugeschaffene Stelle der Sportkoordinatorin gefunden. Sie kümmert sich jetzt um Veranstaltungen, gibt auch selber Sportkurse, die sich großer Beliebtheit erfreuen, etwa die Kurse für Senioren oder das Angebot 30+ fit. Auch der Ausbau des Sportplatzes geht voran. Das Gebäude am Sportplatz wartet jetzt noch auf den Innenausbau, die Laufrunde wird ausgekoffert und mit einer neuen Tartanbahn ausgestattet. Wenn die Witterungsbedingeungen es zulassen, werden die Bauarbeiten im Juni fertig sein. Im Jahr 2020 folgt dann noch der Bau eines Mehrfunktionssportfeldes an den Tennisplätzen.

Was wird sonst noch gebaut?

Ein großes Projekt ist die Umgestaltung des Seebadvorplatzes. Hierfür sind erste Vorentwürfe eingegangen, über die im Frühjahr beraten wird. Der Platz soll grüner und attraktiver werden und ebenfalls auch sportliche Betätigung ermöglichen. Außerdem stehen einige Straßenbauarbeiten an, etwa in der Seestraße, dem Spandowerhagener Weg und der Eigenheimsiedlung. Hier ist die Straße zum Teil nicht gepflastert, da wollen wir ran. Vorplanungen laufen für den Bau einer neuen Feuerwache, hierfür ist eine Fläche an der L 262 im Gespräch. Die neue Feuerwehr soll dann auch gleich so gebaut werden, dass sie zukünftigen Anforderungen gerecht wird, also auch auf Wassergefahren, wie etwa das Auslaufen von Flüssigkeiten auf See und größere technische Hilfeleistung ausgerichtet ist.

Eine bezahlte Sportkoordinatorin, ein eigener kleiner Kita-Fußballplatz aus Eigenmitteln und Spenden – das sind Dinge, von denen andere Kommunen nur träumen können...

Es stimmt, wir stehen finanziell gut dar, profitieren von den guten Gewerbesteuereinnahmen und den Energieprojekten. Auf der anderen Seite geben wir natürlich auch viel ab. Kreisumlage, Amtsumlage und so weiter. Aber so funktioniert das in einem System der Solidargemeinschaft, das ist auch in Ordnung. Sicherlich wird bei uns auch genau geschaut, ob wir für Förderungen in Frage kommen. In den vergangenen zehn Jahren haben wir dafür aber auch sehr von den Städtebaufördermitteln des Landes profitiert, mit Unterbrechungen sind seit 1995 rund 12,5 Millionen Euro geflossen. Das Geld haben wir genutzt und haben wesentliche Teile des Ortes durchsanieren können.

Im Mai sind Kommunalwahlen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Lubmins?

Für mich persönlich ist es wichtig, das Lubmin nicht stehen bleibt. Es gilt mit dem Ende der großen Energieprojekte den Hafen neu auszurichten, den Ort qualitativ weiterzuentwickeln. Ich habe immer schon die nächsten Projekte im Kopf, wenn eine Maßnahme beschlossen ist.

Anne Ziebarth