Greifswald

Das Herzklopfen war spürbar am Samstagvormittag im Gewölbekeller der Stadtbibliothek. Kein Wunder, wurde doch hier Greifswalds talentiertester junger Vorleser oder Vorleserin gesucht. Als beste konnte sich schließlich Maria Hildebrandt (12) von der Martinsschule durchsetzen. „Ich war sehr nervös. Vor so vielen Leuten zu lesen und alle schauen mich an – das ist eine besondere Situation“, sagte die Sechstklässlerin nach ihrem Auftritt. „Aber wenn man sich auf die Geschichte konzentriert, verfliegt die Aufregung schnell.“

Ziel des Vorlesewettbewerbs, der seit 1959 jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet wird, sei es, bei Schülern die Freude am Lesen zu wecken, erklärte Moderator Jens Finger von der Hugendubel-Filiale Greifswald. „In Mecklenburg-Vorpommern gibt es erfreulicherweise immer mehr vorlesebegeistete Schüler, die an den Wettbewerben teilnehmen - das ist auch dem Engagement vieler Lehrer geschuldet“, lobte er. Die vier Jungen und Mädchen des Regionalentscheides hatten sich im Vorfeld bei Vorlesewettbewerben an ihren jeweiligen Schulen qualifiziert. Jasmin Molner an der Fischerschule, Karl Körnert an der Caspar-David-Friedrich Schule, Mathilda Lehrkamp sicherte sich den Sieg an der Arndtschule und Maria Hildebrandt an der Martinschule.

Zunächst stellten die vier Kandidaten des Regionalentscheides der Jury einen Text aus einem Buch ihrer Wahl vor. Drei Minuten Zeit gab es dafür. Karl Körnert hatte sich zum Beispiel den beliebten Jugndbuchklassiker „Young Sherlock Holmes“ von Andrew Lane ausgesucht und las daraus ein spannendes Abenteuer des Detektivs aus den 1860er Jahren. Maria Hildebrandt stellte einen Text aus dem Buch „Der Fluch von Castle Rock“ von Laura Forster vor. „Ich habe den ersten Band der Trilogie zum Geburtstag geschenkt bekommen und der gefiel mir schon richtig gut“, sagte sie. „Aber der zweite Teil gefällt mir am besten.“

Die Jury setzte sich nicht nur aus Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek und des NDR zusammen, auch die Gewinnerin des Vorjahres gab ihre Bewertung ab. Besonders geachtet wurde auf Betonung, Aussprache und das sichere, flüssige Tempo der Vortragenden. Die Herzen der Schüler schlugen beim zweiten Teil des Wettbewerbes noch schneller als zuvor, denn nun mussten sie einen unbekannten Text vortragen. In „Lars mein Freund“ von Iben Akerlie lasen die Teilnehmer in jeweils zwei Minuten, wie die Protagonistin einen Jungen mit Down-Syndrom kennenlernt, den sie in ihre Klasse integrieren soll. „Beim Zweittext wird besonders auf den Gegenwartsbezug geachtet“, erklärte Jens Finger die Auswahl des Buches. Offensichtlich traf die Jury damit den Geschmack der jungen Leseratten. „Der Auszug war spannend. Ich freue mich schon, das Buch weiter zu lesen“, sagte Jasmin Molner.

Für Maria Hildebrandt, die unter großem Jubel ihrer Schulfreunde den ersten Preis entgegennehmen konnte, geht die Lese-Reise weiter. Am 16. Mai wird sie beim Landesentscheid in Schwerin antreten.

Stefanie Ploch