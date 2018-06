Greifswald

Greifswald. Die Stelle eines Kinderbeauftragten der Stadt soll neu ausgeschrieben und mit einem erweiterten Profil ausgestattet werden. Dafür haben sich die Mitglieder des Sozialausschusses ausgesprochen (neun Ja-, fünf Nein-Stimmen). Das letzte Wort hat die Bürgerschaft am 2. Juli. Nachdem Bengt Jacobs sein Ehrenamt Ende April niedergelegt hat, ist der Posten vakant. Nach Vorstellung der Ausschussvorsitzenden Mignon Schwenke (Linke), die den Antrag erarbeitet hat, soll der Kinderbeauftragte die städtischen Gremien im Interesse von Kindern beraten, Sprechstunden für Kinder, Jugendliche und Eltern anbieten sowie Analysen zur Situation von Kindern und zur Kinderfreundlichkeit erstellen und daraus Maßnahmen ableiten. „Dafür müssen wir etwas tiefer in die Tasche greifen als bisher“, sagt Mignon Schwenke. Bengt Jacobs, der zweimal im Monat Sprechstunden für Eltern, Kinder, Lehrer, Vereine anbot, erhielt für sein Ehrenamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 Euro monatlich. „Für das alles brauchen wir eine sehr engagierte Person, die viel Netzwerkarbeit bei Vereinen und anderen Einrichtung betreibt“, sagt Rene Lenz, der für die SPD im Sozialausschuss sitzt. Eine Aufwertung des Ehrenamtes forderte auch Tino Höfert, jugendpolitischer Koordinator beim Stadtjugendring. Denn die Dringlichkeit des Postes steige minütlich, so Höfert. Gamal Khalil (CDU) sprach sich dafür aus, bei der jetzigen Vergütung zu bleiben und die Stelle ohne Ausschreibung zu vergeben. Die Höhe der Aufwandsentschädigung soll während der Haushaltsdebatte im Herbst Thema werden.

Christin Weikusat