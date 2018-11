Wolgast

Diese Dreier-WG hat in der Geriatrie einen besonderen Ruf: In kaum einem anderen Zimmer wird derart viel gelacht wie bei diesen drei Herren. „Lachen ist gesund und hält jung“, sagt Prof. Elisabeth Steinhagen-Thiessen, die Chefin der Geriatrie im Wolgaster Kreiskrankenhaus. Freundlich-resolut und auf Platt animiert sie Gerhard Rose aus Pulow, Wilfried Ehrhardt aus Koserow und Volker Baranski aus Stralsund zu ihrem täglichen Muskeltraining. Der 83-jährige Gerhard Rose hebt abwechselnd die Arme mit den Hanteln. „Na, das sieht doch schon prima aus. Dann können Sie ja bald den Mercedes noch schneller schieben“, lobt die erfahrene Ärztin mit Blick auf Roses Rollator. Die Männer lachen ...

Dass die drei Herren in Wolgast behandelt werden können, verdanken sie der Entscheidung der Klinikleitung. Die hat wegen der riesigen Nachfrage 15 Betten aus der der Inneren Abteilung in Geriatriebetten umfunktioniert. Möglich war das, weil das Landeskrankenhausgesetz von MV im Gegensatz zu anderen Bundesländern keine explizit ausgewiesenen Geriatrie-Betten vorsieht. Die Altersmedizin ist hierzulande Bestandteil der Inneren Medizin. „Untersuchungen in der Klinik haben ergeben, dass viele ältere Patienten neben reinen internistischen Erkrankungen auch noch psychosoziale Probleme haben, nicht mobil sind und daher in die Geriatrie gehören, also eigentlich in der Inneren fehlbelegt sind“, erläutert Steinhagen.

Ältere Menschen müssen wieder mobil werden

Mit der bisherigen Bettenanzahl in der Geriatrie hätten diese Patienten aber kaum eine Chance gehabt, die Gleichzeitigkeit von akutinternistischer Behandlung und Rehabilition zu erfahren. Da das Krankenhaus zwei innere Abteilungen hat und eine davon in der Regel nur 65 bis 70 Prozent stets ausgelastet ist, „haben wir uns entschieden, die freien Betten der Geriatrie zuzuordnen“, erläutert die Chefin der Altersmedizin. „Wir haben nichts gekonnt, wenn die alten Menschen – 65 Prozent sind übrigens Frauen – nur im Bett liegen, anstatt unter fachgerechter Anleitung der Schwestern und Therapeuten mobil zu werden und so auf das selbstständige Leben in der Häuslichkeit wieder vorbereitet zu sein“, sagt die Medizinerin.

„Ich kann wieder allein am Stock gehen“

Wilfried Ehrhardt, mit seinen 85 Jahren „Stubenältester“ und „Tonangeber“ in der Dreier-WG, wie er verschmitzt sagt, ist glücklich, dass er geriatrisch handelt und betreut wird. „Ich fühle mich gut aufgehoben hier. Ich kann mich wieder allein bewegen mit dem Rollator, das ging vorher nicht“, erzählt er. Er nutze die Möglichkeit der Gruppengymnastik, das mache Spaß, motiviere und sei auch gut gegen den Diabetes, den er genau wie die anderen beiden Männer in seinem Zimmer noch hat. „Die Schwestern gehen sehr liebevoll mit uns um, das gefällt mir sehr.“ Seine beiden „Kumpel“ Gerhard und Volker nicken zustimmend. „Ich war zu Hause in Stralsund in der Tagesklinik. Weil ich mit dem Herzen Probleme bekam, wurde mir in Karlsburg ein Bypass gesetzt. Schon dort in der Klinik empfahl man mir die Geriatrie in Wolgast. Ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe“, schildert der 74-jährige Volker Baranski. Er könne wieder allein am Stock gehen – das sei für ihn ein wunderbares Lebensgefühl.

Personal trägt Entscheidung mit

Die Aussagen der drei Patienten bestärken Prof. Elisabeth Steinhagen-Thiessen, die Betten völlig zu Recht umgewidmet zu haben. „Leerstand können wir uns nicht leisten. Wir müssen unsere Kompetenz in der Altersmedizin ausnutzen“, so Steinhagen. „Es geht aber nur, wenn das Personal mitzieht“, fügt sie an. Die anfängliche Skepsis vieler Schwestern, die sich für die Geriatrie weiterbilden mussten, sei gewichen. „Die allermeisten begeistern sich für die neue Arbeit. Die Entscheidung für mehr geriatrische Plätze kommt damit letztlich nicht nur den Patienten, sondern auch dem Krankenhaus zugute“, betont Steinhagen-Thiessen.

Cornelia Meerkatz