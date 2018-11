Usedom

Der Usedomer Lebensmittelhersteller Menüko hat einen neuen Geschäftsführer. Seit dem 2. November bekleidet Rolf Engeler den Chefposten. Wie der 58-Jährige im OZ-Gespräch erklärte, gehe es ihm vor allem darum, neue Vertriebsfelder zu erschließen und stärker auf die Kundenwünsche einzugehen.

Der langjährige Betriebsleiter Eckhard Lüneburg (60) verlässt das Unternehmen. Engeler betont, dass er höchsten Respekt vor der Leistung Lüneburgs habe, dessen Leben 25 Jahre mit Menüko verbunden gewesen sei. Er habe einen ordentlich geführten Betrieb mit hochmotivierten Mitarbeitern vorgefunden. Von den 26 Kollegen kämen zehn aus Swinemünde, die sich durch besondere Flexibilität auszeichnen würden. Auch der Eigentümer der Firma, die Braun Gruppe aus Greifswald, findet lobende Worte: „Wir danken Herrn Lüneburg für die langjährige und konstruktive Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Seinem Nachfolger wünschen wir viel Erfolg bei bei seiner neuen Aufgabe“, sagt Sebastian Braun als einer der Chefs der Braun Beteiligungs GmbH. Die Schwachstelle sei nach seinen Worten in der aktuellen Situation der Vertrieb gewesen. „Hier müssen wir unbedingt die Kurve kriegen“, meint der neue Menüko-Chef.

Rolf Engeler ist in Hannover geboren, lebt aber seit 20 Jahren in der Nähe von Stralsund und fühlt sich inzwischen als Vorpommer. Das sei ihm besonders bewusst geworden, als er zwei Jahre als Sanierer in Hessen tätig war und einer Bio-Manufaktur aus den roten Zahlen half. Engeler hat Jura studiert und nach dem ersten Staatsexamen bei einer Insolvenzverwalterkanzlei in Stralsund angeheuert, wo er sein heutiges Handwerkszeug erlernte. In den vergangenen 20 Jahren war er Geschäftsführer und/oder strategischer Berater von einem Dutzend Unternehmen. In dieser Zeit hat er auch Menüko als Unternehmensberater kennengelernt.

Engeler sieht den Usedomer Betrieb, der als Hauptgesellschafter Greifen-Fleisch in Greifswald hinter sich hat und zur renommierten Braun Gruppe gehört, in einem „wunderbaren Umfeld“. Er wolle nichts einschrumpfen, sondern das Produktionspektrum erweitern und auf besondere Kundenwünsche eingehen. Er denke zum Beispiel an Bio-Kohlrouladen oder vegane Krautwickel. Gern würde er zwei weitere Produktionsarbeiter einstellen und einen Mitarbeiter, der flexibel einsetzbar sei. Auch Auszubildende für die Bereiche Büro und Metzgerei seien bei Menüko willkommen.

Der Gefrierkosthersteller, der besonders durch seine Kohlrouladen bekannt geworden ist, produziert sei 20 Jahren in der Stadt Usedom. Rechnet man die Jahre als volkseigener Betrieb hinzu, gibt es Menüko schon ein halbes Jahrhundert. Der Weg war nicht immer einfach in dieser langen Zeit: Nachdem der in Heringsdorf ansässige Menü- und Gefrierkostbetrieb im Dezember 1996 Insolvenz anmelden musste, ist Menüko am 1. Januar 1997 als GmbH wieder auferstanden. Bereits ein Jahr später konnte im Usedomer Gewerbegebiet eine neue Produktionsstätte bezogen werden, die allen in der Europäischen Union geltenden Normen entspricht. Die Einhaltung all dieser Vorschriften wird jährlich von einem Auditor kontrolliert. 2014, mit der Einführung des Mindestlohnes, geriet Menüko noch einmal in bedrohliche Schieflage, konnte aber wieder in die Erfolgsspur gebracht werden. „Wir sind überzeugt, dass mit dem aufbau einer neuen Vertriebsstruktur und dem stärkeren eingehen auf spezielle Kundenwünsche die Firma weiter am Markt Bestand hat und gut ausgelastet ist“, so Sebastian Braun.

Ingrid Nadler