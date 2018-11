Lubmin

Ein 18-jähriger Kradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt, nachdem ihm ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer die vorfahrt genommen hatte. Der junge Kradfahrer war gegen 15.20 Uhr auf der Landstraße 262 aus Richtung Spandowerhagen in Richtung Greifswald unterwegs. Der 80-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Mercedes den Freesendorfer Weg aus Richtung Marina Lubmin kommend in Richtung L 262 und wollte nach links in Richtung Spandowerhagen abbiegen. Dabei beachtete er die Vorfahrt des Kradfahrers nicht und stieß mit diesem zusammen. Der junge Mann stürzte und verletzte sich schwer an den Beinen. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum Greifswald gebracht und stationär aufgenommen. Am Auto entstand Sachschaden von 3500 Euro, am Motorrad ein Schaden von 3000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Cornelia Meerkatz