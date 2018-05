Pasewalk

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zum Auftakt eines Wahlkreisbesuchs über die Arbeitsbedingungen der Bundespolizei im deutsch-polnischen Grenzbereich informiert. Sie folgte am Dienstag einer Einladung der CDU-Kreisverbände in Vorpommern. Dort werden am Sonntag neue Landräte gewählt. Nach Angaben des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Bodo Kaping, hat sich die 2016 gegründete deutsch-polnische Polizeidienststelle bewährt. Die Zusammenarbeit sei effektiv. Bisher seien rund 2500 gemeinsame Streifen gefahren worden. Jedes Fahrzeug sei mit einem deutschen und einem polnischen Beamten besetzt. An der dänischen Grenze dagegen müssten es auf Wunsch Dänemarks jeweils zwei Beamte jeder Seite sein.

dpa/mv