Hinrichshagen

Datenübertragungsgeschwindigkeiten im Internet von 60 Kilobit je Sekunde (kB/s) müssten im Hochtechnologieland Deutschland längst Vergangenheit sein. Denn eigentlich sollte der ländliche Raum in MV bereits bis Ende 2018 mit einem Übertragungstempo von mindestens 50 Megabit pro Sekunde ausgestattet sein. Allein der Bund stellt dafür 830 Millionen Euro zur Verfügung.

Aber in der Heimsiedlung, einem Ortsteil von Hinrichshagen, sind noch immer 60 kB/s Realität, wenn viele Nutzer das W-Lan nutzen wollen. „Wir haben das mal bei einer Probe festgestellt“, berichtet Henryk Mickley. „Das Netz schwankt sehr, mit Glück sind es auch mal zwei Megabit.“ Da könne man glatt zwei Tage warten, bis ein Film heruntergeladen ist. Für Mickley ist das aber das geringste Problem. Er ist Unternehmer, betreibt die Firma Blitzschutz und Elektroanlagen H. Mickley in der Heimsiedlung.

Dabei hätte das Problem schon vor über drei Jahren gelöst sein können, und zwar ohne die Fördermillionen des Bundes, die sich offensichtlich viel langsamer ausgeben lassen als erwartet. „Die Telekom hat damals in Hinrichshagen investiert“, erläutert Bürgermeister Marko Dietrich. Die meisten Bürger der Gemeinde können seitdem über vergleichsweise schnelles Internet verfügen. In der Regel lägen die Downloadraten seitdem etwa bei 40 bis 50 Megabit je Sekunde. „Aber die Heimsiedlung wurde vergessen“, so Marko Dietrich. „Das ist der Telekom durchgerauscht.“

Heimsiedlung fehlte auf Infozetteln

„Es wurden damals Zettel im ganzen Dorf verteilt“, erzählt Henryk Mickley. Aber die Heimsiedlung fehlte bei der Auflistung der Straßen, die schnelles Internet bekommen. Die anderen Ortsteile standen in der Liste. Mickley ist nicht der einzige Unternehmer in der vergleichsweise kleinen Heimsiedlung. „Wir haben hier fünf Selbstständige und das Kinderheim“, informiert er.

Gero von Wagner, der Sprecher der Deutschen Telekom AG, bestreitet, dass die Telekom den Ortsteil vergessen habe. „Die Gemeinde Hinrichshagen gehört zum Ortsnetz Greifswald und das haben wir eigenfinanziert ausgebaut und im März 2015 in Betrieb genommen“, erläutert er den Standpunkt des Unternehmens.

Nächster Verteiler 1500 Meter entfernt

Die sehr schlechten Datenübertragungsraten führt von Wagner darauf zurück, dass der Ortsteil Heimsiedlung etwa 1500 Meter vom nächsten Verteiler der Telekom entfernt liege. „Das führt zu einer Reduktion der an den Anschlüssen in der Heimsiedlung zur Verfügung stehenden Bandbreite“, sagt der Sprecher. Eine bessere Anbindung der Heimsiedlung sei seitens der Telekom nicht geplant.

„Ratsam wäre in diesem Fall, eine Förderung des Ausbaus durch das Land zu beantragen“, sagt von Wagner. Das ist längst erfolgt, informiert der Bürgermeister. Und die Zeichen stehen gut, dass der letzte Ortsteil von Hinrichshagen bald schnelleres Internet bekommt und die Bewohner zum Teil sogar besser dastehen werden als der Rest der Gemeinde. Denn hier werden Glasfaseranschlüsse verlegt, die mindestens Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 100 Megabit je Sekunde ermöglichen.

Tiefbau für Glasfasernetz im nächsten Sommer

„Die Heimsiedlung ist zu 100 Prozent Bestandteil der Bundesförderung zum Ausbau des schnellen Internets“, erläutert Anke Radlof, Sprecherin von Vorpommern-Greifswald. Der Landkreis liege beim Ausbau des zugehörigen Projektgebietes voll im Plan. „Wir haben am 30. Oktober von drei Unternehmen die finalen Angebote erhalten und werten diese derzeit in Zusammenarbeit mit unseren technischen und rechtlichen Beratern aus“, so Radlof weiter. Dann prüft das Rechnungsprüfungsamt, die Mittel werden beim Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur beantragt. Das Landratsamt gehe davon aus, dass im Februar die Verträge mit den Firmen unterzeichnet werden können. Weil dann noch Feinplanungen und Anträge für die Genehmigung von Tiefbauarbeiten erfolgen müssen, schätzt Radlof, dass der Baubeginn spätestens im Juni oder Juli erfolgt.

Eckhard Oberdörfer