Greifswald

Zu jedem Schiff gehörte früher ein Kobold, der Klabautermann, so heißt es. Er soll noch heute auf hölzernen Schiffen wohnen. „Er ist ein Guter, achtet auf Kurs, Wetter und Ladung und hilft im Verborgenen“ weiß Reinhard Bartl. „Nur reizen darf man ihn nicht.“ Der Kemnitzer will erstmals am 13. Juli um 21 Uhr zum Fischerfest durch die Stadt führen.

Und wo gibt es viele Schiffe und damit auch Klabautermänner? Im Greifswalder Museumshafen! Darum beginnt hier der etwa zweistündige Rundgang an der Fußgängerbrücke. „Ich finde, das ist ein Angebot, das beim Fischerfest noch fehlt“, sagt Bartl. „Die Klabautermannführung ist für Greifswald ein Alleinstellungsmerkmal.“ Gleich in der Nähe des Museumshafens fanden die Seeleute vergangener Jahre diverse Vergnügungsstätten. „Das Haus mit den leichten Mädchen war gut versteckt und leicht in der Rossmühlenstraße zu finden“, erzählt der Klabautermann.

Der Klabautermann macht sich auch die Existenz des Stadtgrabens zunutze Er will aus dessen Fluten aufsteigen und über einzelne Straßen berichten.„Humorvoll und schaurig, aber immer auch literarisch wird der Klabautermann erzählen“, verspricht Reinhard Bartl. Er hat eine ganze Zeit lang jeden Monat ein Gedicht auswendig gelernt und kann die meisten immer noch auswendig.

Oberdörfer Eckhard