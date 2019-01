Greifswald

Am Wochenende sollten Modellbahnfreunde einen Besuch im Kulturbahnhof Greifswald einplanen. Dort findet am Sonnabend und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr die große Bahnschau des Modellbahnclubs Greifswald statt. Als Gast wird in diesem Jahr Dieter Frisch aus Berlin erwartet. Er präsentiert eine Modulanlage mit Feldbahnmodellen in der Baugröße If. Die Feldbahn stellt eine Lorenbahn in einem Torfabbau dar. Auch die clubeigene 6m-N-Anlage ist soweit fahrfertig. Die Digitalsteuerung wurde fertiggestellt, der rechte Anlagenteil umgebaut und die Landschaft einschließlich der Stadt Greifswald überarbeitet Eintritt: Erwachsene 4 Euro und Kinder 1 Euro.

OZ