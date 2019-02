Gützkow

Der bislang häufig zugemüllte Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 111 nahe der Auffahrt zur A 20 und unweit der Kleinstadt Gützkow hat sein Aussehen gewandelt (die OZ berichtete).

Kaum hatte die OZ mit Hans-Joachim Conrad, Dezernent im dafür zuständigen Straßenbauamt Neustrelitz gesprochen, rückten in seinem Auftrag auch schon Mitarbeiter der Straßenmeisterei Helmshagen an. In ihrem Einzugsbereich befindet sich der Parkplatz. Die Straßenwärter sammelten all die Flaschen, Papier, Plastik, Essenreste und volle Windeln sowie sonstigen Unrat auf und entsorgten ihn. Sträucher wurden entfernt, Boden angefüllt, Begrenzungspfähle gesetzt und die Parkfläche mit Fräsgut instand gesetzt, sodass die ganz großen Pfützen auf dem Areal verschwanden. Wie Conrad im Januar gegenüber OZ zusicherte, wurden auch zwei Müllbehälter für Abfälle aufgestellt.

Wenige Tage später kamen ergänzende Schilder mit der Aufschrift „Parkplatz bitte sauberhalten“ sowie Hinweistafeln mit Informationen über Gefahren der Schweinepest hinzu. „Die Müllbehälter“, berichtet Hartmut Remter von der Straßenmeisterei Helmshagen, „werden nun dreimal wöchentlich geleert.“ Bleibt zu hoffen, dass sich Nutzer des Parkplatzes künftig an die Regeln halten. Einigen Autofahrern ist der Unrat inmitten der Natur offenbar weiterhin egal; sie schmeißen ihren Müll rücksichtslos aus dem fahrenden Wagen. Davon zeugt momentan der Straßengraben entlang der B111 zwischen der Autobahnauffahrt und Gützkow. Für Hans-Joachim Conrad ist das ein großes Ärgernis: „Unsere Mitarbeiter sind nicht die Müllmänner für gedankenlose Schmutzfinken“, stellt er klar.

Laut Conrad soll der Pendlerparkplatz nahe Gützkow perspektivisch einen offiziellen Status erhalten und vernünftig ausgebaut werden. Aktuell wird das Parken der Autos dort praktisch nur geduldet. Eine Befestigung koste allerdings Geld, nach letzten Aussagen seien die Arbeiten für 2021 vorgesehen.

Galt der Parkplatz in der Vergangenheit als Schandfleck unter Touristen und Einheimische

Petra Hase