Wolgast

Bei einem Polizeieinsatz am Donnerstagmorgen um 7 Uhr in der Wolgaster Makarenkostraße wurden zwei Männer (Brüder) im Alter von 25 und 28 Jahren vorläufig festgenommen. Der Polizeieinsatz steht im Zusammenhang mit einem bei der Kriminalpolizei in Wolgast anhängigen Ermittlungsverfahren wegen Handel mit illegalen Drogen. Auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichtes Stralsund kamen Beamte der Kriminalpolizei und zwei Diensthundeführer zum Einsatz. In der Wohnung wurden illegale Drogen in nicht geringer Menge gefunden und sichergestellt. Dabei handelt es sich um 370 Gramm Marihuana, 310 Gramm Amphetamine und weitere diverse Ecstasy-Pillen mit einem Straßenverkaufswert von über 5000 Euro. Die noch durchzuführenden Vernehmungen der Männer mit einem Dolmetscher bleiben abzuwarten. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass es sich bei den Beschuldigten um zwei syrische Staatsbürger handelt. Das Stellen von Anträgen auf Haftbefehl wird anschließend geprüft.

Cornelia Meerkatz