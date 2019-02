Greifswald

Vinyl knistert, Gläser klirren, Stimmengewirr. Wenige Stufen runter sind es zum „Toms“, Greifswalds neuester Bar. Auf Couchen und Barhockern sitzen Gäste unter skurriler Dekoration. In dem lang gestreckten Raum, der vom Tresen dominiert wird, hängen Felle, gerahmte Bilder, ein Weidenkorb und mehrere Koffer an der Decke. „Der Ort soll ein Stück Kultur für Greifswalds Kneipenszene sein“, sagt Tom Peter.

Kneipe von 18 bis 4 Uhr geöffnet

Die Kneipe im Schuhhagen 30 am Ende der Mühlenstraße ist jeden Tag von 18 Uhr bis 4 Uhr geöffnet. Getränke müssen von der Bar geholt werden. Pils, belgische Biere und ein wechselndes Angebot stehen bereit. Die Barkeeper hätten allesamt Erfahrung: „Cocktails gibt es dann auf Nachfrage“, sagt Peter und macht Lust auf eine Kreation aus Espresso, Kahlua, Wodka, Sahne und Eis. Nicht nur Alkohol, auch Essen wird serviert in den ehemaligen Räumen des Restaurants „Pulcinella“ – die Küche wird von Tom Peter genutzt für wöchentlich wechselnde Gerichte. Gäste schmecken dann in der einen Woche ein russisches Borschtsch, die Gewürze im Ratatouille kitzeln in einer anderen die Gaumen, zartes Pulled Pork zergeht in einer anderen Woche auf der Zunge. Und: „Jeden Tag haben wir Bockwurst und Knacker im Angebot und jeden Donnerstag gibt es Spareribs.“

Uhren hängen im „Toms“. Quelle: Christopher Gottschalk

Kneipier will Buch veröffentlichen

Dass er heute wieder führender Kopf einer Kneipe ist, war nicht selbstverständlich. Seine alte Kneipe „Ravic“ musste er aufgeben, weil eine auf den Philippinen eingefangene Virusinfektion während eines Hilfseinsatzes nach dem Hurricane von 2013 ihn fast getötet hätte. Sein linkes Bein konnte gerettet werden. „Mein Körper hat sich schon von vielem erholt“, sagt der 51-Jährige. Früher war er Leistungssportler. Er ist zudem Rettungstaucher, Einzelhandelskaufmann und Diplom-Agraringenieur. Jahrelang organisierte er die Greifswalder und Stralsunder Kneipennacht. Es wurde alles zu viel. „Nach vielen Jahren bin ich in der Odebrechtstiftung gelandet. Es war tatsächlich ein Burnout.“ Erst vor kurzem hatte er eine schwere Operation. Doch er fühlt sich wieder fit, schreibt derzeit an einem Buch über Kochrezepte seines Großvaters, das im Sommer erscheinen soll. „Ich habe mich erholt, bekomme meine Kraft zurück und habe wieder Lust.“ Das kreative Chaos des „Ravic“ fndet sich auch in „Toms“ wieder. Der Weidenkorb, in dem Peter schon als Baby lag, ist mit gekommen. „Der Laden trägt natürlich meinen Stil. Das Ravic war mein Baby“, sagt er.

Musiker können spontan Konzerte spielen

Jetzt das neue Abenteuer: Die acht Gitarren, das Piano, die Bongo und Aktivboxen sollen Musiker für spontane Konzerte im „Toms“ nutzen. Wann Musik gespielt wird und wann getanzt wird, ist nie ganz klar. „Das ergibt sich.“ Fest steht, dass zweimal im Monat eine Liveband spielen soll. Gäste erkennen diese Abende an dem roten Teppich, der vor der Bar ausgelegt wird.

An Konzertabenden wird der rote Teppich ausgerollt. Quelle: Christopher Gottschalk

An den Konzertabenden wird jedoch auch Eintritt verlangt. „Wir nehmen 3,80 Euro – so viel wie ein Bier. Sozusagen: Ein Bier für den Musiker am Klavier“, sagt Peter. Er wird zudem an anderen Abenden Vinyl auflegen und von Zeit zu Zeit singen, jedoch immer nur ein Lied, betont er. „ Tom Waits, das Old American Songbook“, umschreibt er. Bei der Einweihung in geschlossener Gesellschaft am Donnerstagabend trug er „Ich bin wieder hier“ von Marius-Müller Westernhagen als Gedicht vor, ehe er mit Pianobegleitung den Klassiker „ My Way“ von Frank Sinatra sang. Geht es nach den ersten Rückmeldungen, wird die Bar erfolgreich. „Es ist hier so gemütlich wie im eigenen Wohnzimmer. Der perfekte Ort, um Freunde zu treffen“, sagt die 28-jährige Isabell Ernst aus Greifswald. Auch gefallen haben ihr die Uhren im Eingangsbereich, die auf verschiedene Zeitzonen eingestellt sind. „Ein wenig wie bei Alice im Wunderland“, sagt Ernst.

