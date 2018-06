Greifswald

Die Gemeinde Neuenkirchen wird nicht gegen die Ansiedlung des Möbel-Discounters „Sconto“ und anderer Märkte an der Anklamer Landstraße in Nachbarschaft des Elisenparks klagen. Das hat der Hauptausschuss der Gemeindevertretung beschlossen.Neuenkirchen sieht seine Einkaufseinrichtungen, wie den Albers-Möbelmarkt, durch die geplanten Märkte in Greifswald bedroht. Dass in der Begründung des zugehörigen Bebauungsplans 109 der Hansestadt für Sconto und Co als positives Argument die Konkurrenz zu Neuenkirchen erwähnt wird, hat dessen Bürgermeister Frank Weichbrodt sehr verärgert. In der Anhörung zum Bebauungsplan hat die Gemeinde erhebliche Bedenken zum Vorhaben geäußert. Auch die Gemeinde Levenhagen lehnt die Errichtung eines neuen Fachmarktzentrums am Elisenpark ab, da in Neuenkirchen mit einem „Kaufkraftschwund“ zu rechnen sei.

Ein Gespräch über das Einzelhandelskonzept soll Klarheit bringen

„Mehrere Unternehmer Neuenkirchens haben uns gebeten, die Einlegung von Rechtsmitteln gegen den B-Plan 109 zu prüfen“, informierte Weichbrodt auf der Gemeindevertretersitzung. Allerdings seien die Erfolgsaussichten gering, aber die erwarteten Kosten hoch. Darum habe sich der Hauptausschuss gegen eine Klage ausgesprochen, so Weichbrodt. Stattdessen hätten nun er und sein Stellvertreter Rudolf Kirchner an Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) geschrieben, ihn auf drohende Arbeitsplatzverluste in der Gemeinde hingewiesen und um ein Gespräch gebeten. Die Reaktion sei schnell erfolgt. „Wir wurden zum 4. Juli zur Beratung über das städtische Einzelhandelskonzept eingeladen“, informierte Weichbrodt.

Ziebarth Anne Friederike