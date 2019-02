Zirchow

Gelungene Überraschung für die Kinder der Förderschule „Am Haff“ in Zirchow. Unter lautem Jubel fuhren am Mittwochmorgen Landrat Michael Sack und der Finanzdezernent des Landkreises Dietger Wille (beide CDU) vor der Schule vor. Der Grund für die riesige Freude der Kinder, Lehrer und Betreuer war gleich doppelter Natur: Zum einen brachten die Vertreter des Landkreises als Geschenk einen nagelneuen Bus mit 23 Sitzplätzen mit. Zum anderen besucht zum allerersten Mal in der Geschichte der Schule ein Landrat die Einrichtung.

Mit dem neuen Mercedes-Bus werden die Schüler, die vorwiegend geistige Beeinträchtigungen haben, zum Sportunterricht nach Usedom gefahren. Sie machen auch Tagesausflüge zum Einkaufen im Rahmen der Förderung zur individuellen Lebensbewältigung oder können nun an Projekten mit anderen Schulen, so in Bansin, Anklam und Swinemünde, teilnehmen. 90 000 Euro investiert der Landkreis in die Neuanschaffung. Der bisherige alte Bus mit 17 Sitzplätzen hat nach 15 Jahren Dienst seinen Geist aufgegeben. „Das ist sehr gut angelegtes Geld. Die Schüler haben es nicht leicht im Leben und verdienen jede Unterstützung“, begründet der Landrat den Kauf.

Cornelia Meerkatz