Greifswald

Gut ein Dreivierteljahr ist der verheerende Brand in Schönwalde nun her, bei dem Penny und Rewe Markt brannten. Während der Penny bereits im vergangenen Jahr wieder eröffnet hat, setzt man bei Rewe auf einen Neubau. Die Bauarbeiten für einen größeren und moderneren Markt sollen im Frühjahr beginnen. „Läuft alles planmäßig, eröffnet der Markt Ende 2019 wieder seine Türen“, so Rewe-Pressesprecherin Stephanie Behrens. Der Markt soll nicht nur größer werden, sondern auch eine zusätzliche Bedientheke bekommen, eine Salatbar und einen größeren Obst- und Gemüsebereich, auch energetisch soll der Markt neue Maßstäbe setzen. „An der Stelle des alten Supermarktes entsteht ein sogenanntes Green Building, also ein besonders energieeffizientes Gebäude mit Abwärmenutzung und der Nutzung von Regenwasser für die Toiletten und die Reinigung.“

Zunächst ist das Grün auf den Supermarktparkplätzen vor Penny/ Rewe aber erst einmal weniger geworden. Dort, wo vorher noch Bäume standen, befinden sich jetzt Stubben. Die Baumfällungen stehen im Zusammenhang mit der vorgesehenen Zusammenlegung der Parkplatzflächen, teilte Rewe-Sprecherin Stephanie Behrens mit. „Ziel ist es, auf der Außenanlage zwischen den Lebensmittelmärkten für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen“, so Behrens. „Ersatzpflanzungen sind vorgesehen.“ Das bestätigt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadt Greifswald. „Für die Fällungen liegt eine Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde vor“, so Reimann. „Im Frühjahr sollen zwischen Dubnaring und Karl-Liebknecht-Ring 14 Feldahorne gepflanzt werden.“

So könnte der neue Rewe-Markt aussehen. Hier ein ähnlicher Markt in Burgstädt bei Chemnitz, eröffnet im Frühjahr 2018; Quelle: Rewe

Bei der Inhaberin des Rewe-Maktes, Petra Götz, steigt langsam die Vorfreude. „Natürlich ist es immer noch ein komisches Gefühl, wenn man an die Stelle des Brandes kommt “, sagt Inhaberin Petra Götz, die auch den Markt in der Beimler-Straße betreibt. „Aber für mich ist vor allem wichtig, dass niemand verletzt worden ist und die Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden konnten.“ Mit der Eröffnung des neuen Marktes sei es sogar wahrscheinlich, dass weitere Mitarbeiter eingestellt werden.

Anne Ziebarth