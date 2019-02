Greifswald

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Das Land will zwischen April und Oktober die Brücke der Koitenhäger Landstraße instandsetzen. Wie Bausenatorin Jeannette von Busse mitteilte, sei dafür eine halbsetige Sperrung erforderlich. Gespräche mit dem Straßenbauamt über eine mögliche Verschiebung der Maßnahme seien nicht erfolgreich gewesen. „Die Entscheidung über Maßnahmen an Landesstraßen liegt leider nicht in unserer Hand“, so von Busse. Die 1988 errichtete Brücke überquert den Rad und Gehweg im Zuge der Pappelallee. Auf Grund der Arbeiten im Gesimsbereich und unterhalb der Brücke ist nach Informationen des Straßenbauamtes Neustrelitz eine Sperrung der Unterführung notwendig. Die Umleitung wird voraussichtlich über eine Rampe neben der Brücke mit Querung der Straße erfolgen. Erst im vergangenen Jahr hatte eine halbseitige Sperrung der Koitenhäger Landstraße wegen Bauarbeiten am Ketscherinbach zu langen Staus auf der Wolgaster Straße geführt.

Anne Ziebarth