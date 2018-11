Greifswald

Prof. Peter Hinz von der Universitätsmedizin Greifswald ist der erste Preisträger des „Vorpommern Ehrengreif“. Der angesehene Unfallchirurg wurde am Montag mit dem neuen Preis geehrt, der gemeinsam von der Sparkasse Vorpommern und dem Unternehmerverband Vorpommern initiiert wurde. Den „Vorpommern Ehrengreif“ erhalten abwechselnd Persönlichkeiten aus den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen, die sich für Vorpommern – und auch über die Region hinaus – engagieren.

Der Greifswalder Universitätsprofessor Peter Hinz hat durch seine außergewöhnliche Persönlichkeit und Vita sowohl als anerkannter und von vielen Menschen in Vorpommern geschätzter Unfallchirurg und Orthopäde, Leistungssportler und Berufspilot in Vorpommern gesellschaftliche Zeichen gesetzt. Er hat es geschafft, seinen gesamten beruflichen Werdegang an einer Universität zu absolvieren: In Greifswald begann er als Medizinstudent, blieb dort und arbeitet, forscht und lehrt heute dort als Professor. In jungen Jahren war er Weltmeister im Bankdrücken, heute unterstützt er Sportvereine und soziale Einrichtungen mit organisierten und Eigenspenden. Außerdem stellt er alljährlich viele Stunden seiner knapp bemessenen Freizeit zur Verfügung und steht als „Leib-und-Magen-Arzt“ den Störtebeker-Festspielen zur Seite. Wirtschafts-Staatssekretär Stefan Rudolph (CDU), der die Laudatio hielt, würdigte den Ausgezeichneten denn auch als „Mensch, der aufgeklärten Patriotismus für seine Region und sein Land lebt und sich von aggressiven Nationalismus abgrenzt.“ Das schaffe Vertrauen bei den Menschen und befördere den Stolz auf die Heimat.

Für die zahlreichen Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur ist Peter Hinz „ein sympathischer Vorpommer, der als Mediziner, Dozent und Sportler bodenständig agiert“, wie Sparkassenchef Ulrich Wolff sagte. Hinz selbst bekundete, dass der Weg dorthin nicht immer leicht war. Glücklicherweise sei er angesichts von Höhenflügen, die ihn ereilt hätten, immer wieder geerdet worden. „Meine Bodenhaftung verliere ich nicht“, versicherte er. Die Auszeichnung mit dem „Vorpommern-Ehrengreif“ verbinde sich für ihn mit einem hohen Anspruch. Seine Verbundenheit mit seiner vorpommerschen Heimat schließe weiterhin vielfältiges Engagement ein.

Ulrich Wolff würdigte in diesem Zusammenhang persönliches Engagement und die Zusammenarbeit mit Region als „gewinnbringend“. Zugleich würdigte er die Kooperation von Sparkasse und Unternehmerverband. „Ein Netzwerk ist wichtig. Wir arbeiten eng und vertrauensvoll miteinander, wir verfolgen die gleichen Ziele, wenn es um unsere Region geht“, betonte er.

Cornelia Meerkatz