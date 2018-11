Greifswald

In Schönwalde I soll am Ernst-Thälmann-Ring ein Wohngebäude mit acht Etagen entstehen. Es wäre damit das höchste nach der Wende gebaute Haus der Stadt. Investoren sind Norman Femfert und seine Partnerin Manja Höhne. Noch steht dort die Kneipe „Harter Sattel“. Hier genossen Arbeiter des Kernkraftwerks ebenso ein Bierchen wie Sportler nach dem Training in der nahe gelegenen Sporthalle.

Manja Höhne und Norman Femfert wollen am Thälmannring wohnen und arbeiten. Ins Erdgeschoss zieht die Generalagentur Norman Femfert der Nürnberger Versicherung, die sich in der Bleichstraße befindet.

3,6 Millionen Euro sollen investiert werden, informierte der Investor auf der Sitzung der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt. Das Grundstück gehört Femferts. Norman Femferts Mutter Meike stand 27 Jahre hinter dem Tresen. „Es ging nicht mehr“, sagt sie. Es kamen einfach kaum noch Gäste, es wurden immer weniger. „Die Stammgäste starben weg, und neue gab es nicht“, bedauert Meike Femfert. Sie wird künftig im Versicherungsbüro ihres Sohnes arbeiten und ins neue Haus ziehen. Genau wie die Großeltern, Renate und Horst Femfert. Beide sind in Greifswald für ihr schon über fünf Jahrzehnte währendes Engagement für den Boxsport bekannt. Horst Femfert hat unter anderem den früheren Weltmeister Sebastian Sylvester trainiert.

WVG will gegen Projekt vorgehen

Die Idee für das Projekt habe sich schrittweise entwickelt, erzählt Norman Femfert. Zunächst ging es nur um ein Büro und die Fassadenneugestaltung, dann um sechs Eigentumswohnungen. Architekt Sven Thonack regte die Verwirklichung eines für Greifswald einmaligen Konzeptes an dieser Stelle an, berichtet Manja Höhne.

Zwölf Wohnungen sollen Sozialwohnungen sein und über das Programm sozialer Wohnungsbau (bis 5,50 Euro Kaltmiete je Quadratmeter) gefördert werden. Dazu kommen eine Vier-Raum-Wohnung mit Dachterrasse für die Bauherren und zwölf weitere Mietwohnungen. So entsteht eine soziale Durchmischung im Haus und nicht nur im Viertel. Das wurde von den Ortsteilvertretern sehr begrüßt.

Kritik an Zahl der Geschosse

Aber es gab auch Kritik. Sind acht Etagen nicht zuviel? Architekt Sven Thonack und das städtischen Bauamt finden das nicht. Denn an der nahen Lomonossowallee stehen Hochhäuser mit zwölf Etagen. Aber bei neun Geschossen müsste die Hochhausbaurichtlinie eingehalten werden, begründet Thonack den Verzicht auf weitere Geschosse. Das würde die Investition deutlich verteuern.

Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) will gegen das Vorhaben vorgehen, kündigte der Leiter der Wohnungswirtschaft, Andreas Koch an. Seiner Ansicht sind die Hochhäuser an der Lomo zu weit entfernt und Mieter in der Wiecker Wende würden durch Schatten gestört.

Auch Ortsrat Alfred Wohlrab (Linke) kritisierte den Standort als falsch, besser würde das Haus an der Lomonossowallee stehen. Ortsrat Hartmut Seidlein (Linke), der unweit des „Harten Sattel“ wohnt, regte den Bau eines niedrigeren Gebäudes an.

Haus bekommt Tiefgarage

Zweiter Kritikpunkt war die Zahl der Parkplätze. Weil Sozialwohnungen gebaut werden, müssen es laut den gültigen Verordnungen weniger sein. Ferner wird in der positiven Stellungnahme der Stadt zum Projekt auf die nahe Bushaltestelle verwiesen. „Nur 18 Parkflächen bei 25 Wohnungen, das geht nicht“, meint Ortsteilvertreter Ibrahim Al Najjar (SPD). „Es muss mindestens eine pro Wohnung geben.“ Auch finanziell Benachteiligte benötigten heutzutage Auto und Stellplatz, hieß es auf der Sitzung. Der Ortsratsvorsitzende Peter Multhauf (Linke) bat Norman Femfert, den Bau eines niedrigeren Gebäudes und den Bau einer Tiefgarage zu prüfen. Das sicherte der Investor zu. Am Ende stimmten alle Ortsräte für die Umsetzung des Projektes. Am 26. November entscheidet der Hauptausschuss.

„Ich habe mit der Sparkasse Vorpommern gesprochen“, so Norman Femfert gestern. „Es wird eine Tiefgarage gebaut.“

Der „Harte Sattel“ Im Dezember 1975wurde die Gaststätte im neuen Wohngebiet Schönwalde am Thälmannring eingeweiht. Die Planung sah auch Schulen, Sporthallen, Kaufhallen und Kindertagesstätten vor. Die Gaststätte hieß seit ihrer Einweihung „Bierstube“. Im Volksmund war es aber von Anfang an der „Harte Sattel“, eine Anspielung auf die unbequemen Sitzbänke. Nach der Wende erfolgte die Umbenennung. Bis zur Schließung war das Lokal eine Raucherkneipe.

