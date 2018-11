Greifswald

Es gibt Tage, da bliebe man besser im Bett - so jedenfalls ist das Oberligaspiel der SG Greifswald gegen den Lokalrevialen SV NoBa Greifswald aus Sicht des Gastgebers zu beschreiben. Mit einem klaren 39:71 ging das Basketballspiel an den Favoriten, der den 3. Sieg in Folge einfahren konnte. Damit liegt NoBa voll im Soll, um den angestrebten Wiederaufstieg zu realisieren. Die SG Greifswald wartet immer noch auf den ersten Punktgewinn.

In keiner Phase des Spiels konnte der Gastgeber dem Gegner Paroli bieten. SG-Trainer Sven Kosanke: „ Wir hatten in keiner Situation der Begegnung eine Chance überhaupt heranzukommen.“ NoBa hingegen setzte seinen Aufwärtstrend fort, der sich schon beim letzten Spiel gegen BIG Rostock I abzeichnete, als man 74:66 gewann.

NoBa-Trainer Benjamin Witt hatte sein Team genau zum richtigen Zeitpunkt auf Touren bringen können, um ein Lokalderby zu bestimmen. Personell optimal aufgestellt waren sie ihrem Gegner in allen Belangen überlegen. Noch ehe der SG Greifswald ins Spiel kam, erzielt NoBa schon entscheidende Körbe. Zwar verlief das erste Viertel auch nicht übermäßig optimal, doch an diesem Tag reichte es.

SC-Trainer Sven Kosanke war von seiner Mannschaft enttäuscht. „Gerdae für das erste Derby nach vielen Jahren hatten wir uns mehr vorgenommen.“ Nur magere 5 Körbe wurden im ersten Viertel erzielt.

Während die Spieler der SG Greifswald an diesem Spieltag wie das Mäuschen vor der Schlange verharrte, blieb NoBa eiskalt. Dabei war alles für ein Derby gerichtet. Volle Halle mit tollen, stimmungsgewaltigen Fans auf beiden Seiten. „Bei uns wollte aber an diesem Tag der zündende Funke nicht überspringen“, beklagte Sven Kosanke. Es gibt solche Tage - und den erwischte ausgerechnet der Aussenseiter bei diesem Duell. NoBa spielte von Anfang an auf Sieg. „Das ist immer unser Ziel“, so NoBa-Trainer Benjamin Witt. Derzeit stehen sie mit den Wismar Bulls punktgleich an der Spitze - allerdings hat NoBa eine Partie mehr absolviert.

Zurück zum Spiel, das in keiner Phase Spannungscharakter hatte. Die SG Greifswald waren an diesem Tag einfach zu schlecht, ohne dass NoBa wirklich überzeugend spielte. Vielmehr verwaltete der Absteiger der letzten Saison seinen Vorsprung über das ganze Spiel.

„Wir konnten heute keine Nadelstich setzen“, beklagte Sven Kosanke nach der Begegnung. Eine Erklärung für das schwache Spiel seiner Mannschaft hatte er aber auch nicht. Man habe wie immer trainiert und sich auch auf das besondere Heimduell vorbereitet. Allein- es langte nicht. Bis zur Halbzeit wurden nur weitere 9 Körbe erzielt und NoBa führte mit 16:38. Eigentlich zu hoch, meinten Beobachter des Spiels, denn so „überragend“ habe der jetztzige Tabellenzweite auch nicht gespielt. Selbst Trainer Kosanke verstand die Welt nicht mehr, denn „so überlegen waren die auch nicht“. Allein das Aufbäumen seiner Jungs habe gefehlt.

Das kam auch nach seiner deftigen Pausenansprache nicht wieder. „Es gibt leider solche Tage“, meinte er bitter, denn nichts klappte. Während NoBa zielsicher seine Körbe unterbrachte, fehlten beim SG oft nur Zentimeter oder Bälle wurden leichtsinnig vergeben. So konnte NoBa im dritten Viertel sogar auf 30 Punkte Vorsprung davonziehen - 26:56. Schon zu diesem Zeitpunkt war das Spiel gelaufen.

Wie eine Trainingspartie lief das letzte Viertel ab. NoBa konnte sich schonen und vergab sogar die Möglichkeit das Ergebnis noch höher zu gestalten. Dennoch war Trainer Benjamin Witt (warf selbst 24 Körbe) mit seinen Leuten zufrieden. Das Endergebnis von 39:71 sagt alles.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, das die SG Greifswald mit derzeit null Punkten unbedingt einen Erfolg braucht. Der soll am Wochenende gegen den EBC Rostock III erfolgen - und das in der Hansestadt. „Bei normaler Tagesform kann uns durchaus hier ein Erfolg gelingen, denn Rostock hat auch nur vier Punkte auf dem Konto“, ist sich Sven Kosanke sicher. In dieser Woche wolle man dasTraining etwas anziehen und neue taktische Varianten üben. „Ich werde als Trainer nicht von meinem Weg abgehen. Die Jungs werden ihre Erfolge holen.“

Bei NoBa steht ein nächstes Heimspiel auf dem Programm. Hier möchte man, nach Vereinsaussagen, den Anschluss nicht verlieren. Die PSV Schwerin Tigers sollten in der Arndthalle vor eigenem Publikum zu schlagen sein. Allerdings sind sie als Dritter Tabellennachbar und nicht zu unterschätzen.

SG Greifswald: Gessler 6, Hochstein, Kosanke, Maibohm 6, Pottgießer 2, Rinner 3, Schäler 6, Scholz 4, Schomaker 7, Schröder, Valentin 5.

NoBa: Bretagne, Holzer 2, Lukowski 5, Nwakor 7, Pfeiffer 17, Rubens 2, Steude 2, Witt 24, Zahradka 12.

Rainer L. Hein