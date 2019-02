Heringsdorf

“Denk ich an Deutschland“ ist in diesem Jahr das Motto der Usedomer Literaturtage, die vom 31. März bis zum 6. April auf der Insel stattfinden. Die Usedomer Literaturtage wollen durch Literatur Geschichte und Gegenwart Europas verstehen, unbekannte Sichtweisen entdecken und Vorurteile überwinden. Das motiviert seit 2009 renommierte Autoren, auf die Sonneninsel zu kommen.

Literaturpreis für Jenny Erpenbeck

Die Teilnehmerliste dieses Jahres ist ebenso hochkarätig wie international besetzt. Jenny Erpenbeck, mehrfach mit bedeutenden internationalen Literaturpreisen ausgezeichnet, erhält den Usedomer Literaturpreis 2019. Die Jury ehrt die Autorin als „mutige und authentische Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur“. Sie betreibe unermüdlich Seelenforschung deutscher Identität(en) und lege dabei „Schichten historischer Erfahrungen frei“. Die Jury hebt insbesondere zwei Romane hervor: „Heimsuchung“, der anhand eines Ortes in der Mark Brandenburg die wechselvolle deutsche Geschichte erzählt und „Gehen, ging, gegangen“, der afrikanische Flüchtlinge in Berlin und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt rückt. Der Usedomer Literaturpreis ist mit 5000 Euro dotiert und mit einem einmonatigen Arbeitsaufenthalt auf der Zwei-Länder-Insel Usedom.

Podiumsdiskussion mit Cornelia Pieper

Doch nicht nur Erpenbeck verleiht den Literaturtagen und damit dem literarischen Deutschland-Panorama besonderen Glanz: Den Auftakt macht am 31. März um 15 Uhr eine große Podiumsdiskussion im Hotel Usedom Palace in Zinnowitz zum Thema „Globalisierungsverlierer? – Deutschlands Stellung in einem zukünftigen Europa“. Gesprächspartner werden Europakorrespondent der „Welt“, Dirk Schümer, Cornelia Pieper, Deutsche Generalkonsulin in Danzig, Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, ehemaliger Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und Publizist Adam Krzeminski sein. Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. Manfred Osten.

Der Literaturschatz Ostdeutschlands steht im Mittelpunkt der Diskussion mit Schauspieler Peter Sodann, der am 31. März um 19.30 Uhr im Hans-Werner-Richter-Haus in Bansin seine Bibliothek vorstellt und zu kritischer Betrachtung einlädt. Weil er nicht zusehen konnte, wenn Bücher aus der ehemaligen DDR vernichtet werden sollten, hat er mittlerweile ein paar Millionen gesammelt.

Schriftstellerlegende will unbedingt nach Usedom

Ein ganz besonderer Höhepunkt dürfte die Lesung mit Schriftstellerlegende Martin Walser im Kaiserbädersaal in Heringsdorf werden. Der fast 92-jährige Walser will unbedingt noch einmal nach Usedom kommen, wie der Intendant der Literaturtage, Thomas Hummel, berichtete. Dabei weiß der sprachgewaltige Autor sehr wohl, dass es vielleicht seine letzte große Reise weg vom Bodensee, wo er lebt, sein könnte. Doch er ist Usedom sehr verbunden. Als ehemaliges Mitglied der Gruppe 47 wird er auch Bansin, den Geburtsort Hans-Werner Richters, der die einflussreichste Nachkriegs-Schriftstellerbewegung begründete, besuchen. Walser will deutlich machen, dass Sprache Heimat ist, denn „Am meisten bin ich in deinen Wörtern daheim ...“. Riesiges Interesse dürfte es auch für die Lesung und anschließende Podiumsdiskussion mit Norbert Lammert, dem früheren Bundestagspräsidenten, geben. Der Abend am 4. April im Steigenberger Grandhotel steht unter dem Motto „Denke ich an Deutschland ... Kultur. Und Sprache. Und Politik?“

Lesung im Kraftwerk

Erstmals präsentieren die Literaturtage eine Lesung im Kraftwerk Peenemünde. Der tschechische Autor Jaroslav Rudis stellt seinen neuen Roman „ Winterbergs letzte Reise“ vor, denn diese besondere Reise führt die beiden Hauptcharaktere des Buches bis nach Peenemünde. Für sein neuestes Werk ist der Autor für den Leipziger Buchpreis nominiert. Am 5. April kommen auch die Fans von Donna Leon auf ihre Kosten – sie erleben eine Deutschlandpremiere. Die Bestsellerautorin liest zusammen mit der bekannten Darstellerin Annett Renneberg aus ihrem letzten Brunetti-Krimi „Heimliche Versuchung“ und gibt erste Kostproben ihres erst im Mai erscheinenden neuen Krimis „Ein Sohn ist uns gegeben“.

Viele Jahre des Werbens um Herta Müller

Der Paukenschlag kommt zum Abschluss der Literaturtage: Nach vielen Jahren des Werbens ist es den Organisatoren tatsächlich gelungen, Nobelpreisträgerin Herta Müller auf die Insel zu holen. Vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte – bis zu ihrer Ausreise 1987 nach Westberlin wurde sie im totalitären System des Ceausescu-Regimes in Rumänien verfolgt – liest die Poetin im Gespräch mit Manfred Osten aus ihrem neuesten Werk „Im Heimweh ist ein blauer Saal“. Die Lesung findet am 6. April um 19.30 Uhr im Kaiserbädersaal statt.

Den Zukunftsvisionen der jungen Generation widmen sich die Jungen Usedomer Literaturtage, die von der Achterkerke Stiftung für Kinder gefördert werden. Autorin, Übersetzerin und Dozentin Paulina Schulz wird sich mit einer Klasse der Europäischen Gesamtschule Ahlbeck ebenfalls mit dem Thema „Denk ich an Deutschland“ auseinandersetzen. Die entstehenden Texte werden öffentlich vorgetragen.

„Wir sind sehr glücklich, dass uns in diesem Jahr diese Hochkarätigkeit gelungen ist“, betont Thomas Hummel. Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann spricht von Exklusivität, die durch die Literaturtage auf die Insel gebracht werde. Und der Ehrenvorsitzende des Literaturfestivals, Rolf Seelige-Steinhoff, sagt: Wir wollen zeigen, dass Deutschland international eine große Rolle spielt, aber nicht der Nabel der Welt ist.“

