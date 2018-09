Greifswald

Dieser Kaffeeduft. Sylvia Diester* schließt genießerisch die Augen. „Etwas anderes zu riechen als die Luft im Patientenzimmer, tut schon gut“, findet sie. Eine Stunde haben sie, die Mutter und der Bruder am Bett des 78-jährigen Vaters auf der Palliativstation des Greifswalder Uniklinikums gesessen.

Dort, wo Menschen mit Krebs im Endstadium oder anderen nicht mehr heilbaren Krankheiten liegen.

Im Aufenthaltsraum der Zehn-Betten-Station hat jetzt das „Cafe mittendrin“ geöffnet: Krankenhausseelsorger Rainer Laudan und drei Frauen von der „Ehrenamtlichen Patientenhilfe“ des Klinikums haben Tische gedeckt, bieten den Diesters und anderen Patienten samt Besuch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an, kostenlos. Seit Juni machen sie das einmal pro Woche, als Ergänzung zu zwei Frühstücksrunden für die Patienten - „um ein Stück Normalität auf die Station zu bringen“, wie Pastor Laudan sagt.

„Oh, Käsekuchen, den magst Du doch, Papa“, sagt Sylvia Diester und verteilt Stücke auf die Teller. Die Mutter will nichts, mit fast unbeweglicher Mine sitzt sie mit am Tisch. „Es war für uns alle ein Schock“, erklärt der Sohn. Vor ein paar Wochen sei der Vater zu Hause einfach umgekippt. Nach Tagen der Ungewissheit dann die Diagnose: zwei Hirntumore, nicht mehr heilbar. „Die ganze Situation ist für uns unfassbar“, sagt der Sohn. Auf der Palliativstation gehe es jetzt nur noch darum, den Vater medizinisch so zu versorgen, dass seine Lebensqualität möglichst hoch sei - und dann im Hospiz oder Betreuten Wohnen einen Platz für ihn zu kriegen, „wir wissen noch gar nicht, wie es weiter gehen soll.“

Die Atmosphäre in der Greifswalder Klinik, zumindest auf der Palliativstation, finden die Barther im Vergleich zu anderen Kliniken auffallend angenehm. „Die Ärzte sind sehr geduldig, erklären viel“, sagt der Sohn. Trotzdem schießen dem Vater die Tränen in die Augen, wenn man ihn fragt, ob er nicht viel lieber zu Hause wäre. „Von mir aus könnten die mich einpacken und nach Hause bringen“, presst er hervor. „Sofort!“

An den Nebentischen fangen Pastor Rainer Laudan und die anderen Helfer vorsichtigere Gespräche an. „Wie geht’s Ihnen heute, was macht Ihr Husten“, fragt der Seelsorger etwa eine Patientin aus Heringsdorf, die mit viereinhalb Wochen schon ungewöhnlich lang auf der Palliativstation liegt. Mit anderen spricht er über den Garten, das Wetter, Familienfeiern. Alles möglichst harmlose Themen.

Kein Wort zu der Frage, die hier unterschwellig auch immer mit im Tisch sitzt: wie lange ein Patient wohl noch leben wird und wie gut er mit der Situation klar kommt.

Laudan führt als Krankenhausseelsorger oft Vier-Augen-Gespräche mit schwer kranken Patienten. „Manche schieben irgendwann den Vorhang beiseite und wollen reden“, sagt er. Bei anderen komme dieser Zeitpunkt nie. „Hier im Cafe geht es aber gerade nicht drum, über Schwerwiegendes zu reden, wir wollen einfach nur ein bisschen Leichtigkeit reinbringen.“ Meist spiele eine Frau noch Klavier, um Kaffeehausatmosphäre zu vermitteln. „Sie ist nur heute leider in den falschen Bus gestiegen und macht jetzt eine Stadtrundtour“, sagt Laudan schmunzelnd.

Nach etwa zwei Stunden machen sich die Patienten bereit, in ihre Zimmer zurückzukehren, die Ehrenamtlichen räumen die Tische ab. „Vielen Dank“, sagt Hannelore Rodenhagen aus Heringsdorf an der Tür - die Patientin, die seit über vier Wochen da ist. Das Cafe sei wirklich eine tolle Sache. „Denn das Schlimmste ist doch, wenn man vergessen wird.“

* Name von der Redaktion geändert

Die Helfer hinter den Helfern Viele Menschen spendeten 2016 bei der NDR-Aktion „Hand in Hand“ für die Greifswalder Palliativstation und das Hospiz. Der Verein der Freunde und Förderer der Uniklinik bekam aus dieser Summe Gelder, um Möbel für das Cafe auf der Palliativstation anzuschaffen. Außerdem richten die Vereinsleute mit dem Geld Ausstellungen auf der Station ein, lassen Kondolenzkarten für die Hinterbliebenen entwerfen und organisieren Erinnerungstreffs für sie.

