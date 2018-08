Greifswald

Ein Keybord für die Weinertschule, Hilfe für den Fleischervorstadtflohmarkt, ein Kinderfest im Kleingartenverein... Das Ortsteilbudget macht’s möglich. Über 90 verschiedene Projekte wurden auf relativ unkomplizierte Weise innerhalb der vergangenen zwölf Monate in Greifswald gefördert.

Doch was genau ist das Ortsteilbudget? Im vorigen Jahr hat die Hansestadt per Parlamentsbeschluss einen Bürgerhaushalt ins Leben gehievt und dafür erstmals 68<TH>000<TH>Euro zur Verfügung gestellt. „Bislang hatten die einzelnen Ortsteilvertretungen keine Entscheidungshoheit über Finanzen. Sie konnten lediglich Empfehlungen abgeben“, sagt Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Mit dem Bürgerhaushalt änderte sich das. „Die Ortsteilvertretungen können jetzt selbst Prioritäten setzen, müssen nicht mehr jede Parkbank beantragen“, so Fassbinder.

Das kam in den Stadtteilen auf Anhieb gut an. Obwohl das Prozedere erst im September 2017 startete, seien bis jetzt bereits 110 Anträge eingegangen. Allein im vorigen Jahr wurden 50 verschiedene Maßnahmen bewilligt, in diesem Jahr waren es bis zum Sommer etwa 40.

Hase Petra