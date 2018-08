Neuenkirchen

Die Einwohner der Gemeinde Neuenkirchen entscheiden noch bis Sonntag, ob Neuenkirchen Teil der geplanten Großgemeinde Landhagen werden soll oder nicht. Egal wie die Neuenkirchener votieren, hängt das Gesamtprojekt allerdings am seidenen Faden. Die Großgemeinde kann nur dann zustande kommen, wenn die Neuenkirchener sich dafür aussprechen und der zeitgleich stattfindende Bürgerentscheid in Wackerow scheitert, sich die dortigen Einwohner gegen eine Fusion mit Greifswald aussprechen.

Problem: Bislang haben sich erst zwei der zehn Gemeinden im Amt Landhagen für die Bildung der Großgemeinde ausgesprochen. Dabei handelt es sich um Dargelin (401 Einwohner) und Levenhagen (428). Damit die Großgemeinde gebildet werden kann, sind mindestens 5000 Einwohner erforderlich. Diese werden nur erreicht, wenn sich neben Dargelin und Levenhagen auch noch Neuenkirchen, Wackerow und Mesekenhagen für die Großgemeinde aussprechen.

Die restlichen Amtsgemeinden haben sich bereits gegen das Zusammengehen positioniert (Behrenhoff, Dersekow, Diedrichshagen, Weitenhagen, Hinrichshagen).Sollte am Sonntag nun also die Fusion zwischen Wackerow und Greifswald scheitern, könnte sich Wackerow im nächsten Schritt doch noch für eine Großgemeinde aussprechen. Die Gemeindevertreter hatten zuvor beide Fusionsvorschläge geprüft und ein leichtes Plus für die Fusion mit der Hansestadt konstatiert. Klar ist, dass Wackerow unter Handlungsdruck steht. Weil die Gemeinde fast drei Millionen Euro Schulden hat, macht das Innenministerium Druck in Richtung Fusion.

Sollte sich Wackerow für eine Großgemeinde Landhagen aussprechen, würde auch Mesekenhagen beitreten. „Wir haben unsere Entscheidung von Anfang an von Wackerow abhängig gemacht, weil ansonsten ein zerklüftetes Gebilde entstehen würde, was uns nicht sinnvoll erscheint“, sagt Geert Christoph Seidlein, Bürgermeister von Mesekenhagen.

Scheitern können die Pläne Großgemeinde aber eben auch an Neuenkirchen. Dort hatte sich die Gemeindevertretung für die Fusion ausgesprochen. Unzufriedene Bürger sammelten daraufhin Unterschriften und erreichten den Bürgerentscheid. Die Frage lautet: „Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom 26. 4. 2018, dem Gebietsänderungsvertrag zur Bildung der Gemeinde Landhagen zuzustimmen, aufgehoben wird?“ Sollten mindestens 25 Prozent der 2013 abstimmungsberechtigten Neuenkirchener die Frage mit Ja beantworten, ist die Großgemeinde Geschichte. Sollte es zwar eine Mehrheit für die Frage geben, die prozentual allerdings nicht ausreicht, liegt die Entscheidung wieder bei der Gemeindevertretung.

Die Auszählung des Neuenkirchener Bürgerentscheides findet am Sonntag ab 18 Uhr öffentlich im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr statt. Der Bürgerentscheid Wackerow wird parallel im Gemeindebüro Wackerow auszgezählt.

Degrassi Katharina