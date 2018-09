Greifswald

Kommen, sehen, hören, feiern: Die 16. Auflage der Greifswalder Kulturnacht am 7. September ist wohl so vielfältig wie noch nie. „57 Akteure präsentieren in diesem Jahr ein kulturelles Potpourri mit Altbewährtem und vielen neuen Angeboten“, sagt Kulturamtsleiterin Anett Hauswald.

Den Auftakt bilden bereits das fünfte Jahr in Folge die „Singenden Balkone“ in Schönwalde II. Chöre, Bands und Solisten laden auf geheimer Route zum musikalischen Spaziergang mit sieben Kurzkonzerten ein, organisiert vom Quartiersbüro des Stadtteils. Dort, vor der Makarenkostraße 12, startet um 18 Uhr auch wieder die Tour, an der in den vergangenen Jahren eine große Menschentraube teilnahm.

Ganz viel Musik gibt es aber auch in der Innenstadt, wobei im Laufe des Abends nahezu alle Stile vertreten sind: Solisten und Ensembles der Musikschule Greifswald geben sich im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus ein Stelldichein, gefolgt von der Bigband „Groovties“. „The Spirit of Frau Schulz“ unterhält mit Popmusik in Martins Stadtladen (Lange Straße 59/61), „Eva und die Einwegflaschen sind in der Co-Mix-Bar (Steinbeckerstraße30) zu erleben.

Doch die Kulturnacht ist weit mehr als ein Reigen unterschiedlicher Konzerte. Führungen, Filme, Theater, Ausstellungen, Lesungen ... das Programmheft im Handtaschenformat beinhaltet die ganze Bandbreite kultureller Formate. „Der Heimattierpark ist in diesem Jahr zum Beispiel mit einer Papageien- und Mitmachshow dabei“, berichtet Anett Hauswald. Zudem werde es dort eine Abendführung geben, wie auch im Botanischen Garten. Beliebt und deshalb ebenfalls wieder mit dabei: die Führungen auf dem Alten Friedhof. Erwachsene erfahren Skurriles aus der Bestattungsgeschichte. Doch es gibt auch einen weniger schaurigen Rundgang für Familien mit Kindern. Mehr zum Programm auf www.greifswald.de/kulturnacht

Hase Petra