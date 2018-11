Greifswald

Die erste Ausstellung ist bereits gestartet – im Kunstwürfel am Karl-Marx-Platz können sich Interessenten mit Arbeiten des polnischen Bildhauers und Designers Krzysztof Sikorski auseinandersetzen. Doch der „Polenmarkt“ – größtes polnischen Kulturfestival außerhalb unseres Nachbarlandes – bietet weit mehr. „Es gibt noch viele wunderschöne, wilde und interessante Events für alle in Greifswald“, sagt Prof. Andreas Ohme vom Vorstand des Trägervereins. Im Greifswalder Kruppkolleg findet heute, 18 Uhr, die feierliche Eröffnung mit der preisgekrönten Schriftstellerin Karolina Kuszyk und der Verleihung des Förderpreises für deutsch-polnische Zusammenarbeit statt. Der Abend bildet den fulminanten Auftakt für zehn Tage Kunst, Kultur und Wissenschaft aus Polen in Greifswald und Vorpommern. Der Sänger und Komponist Hubert Szczęsny, der bereits auf unzähligen Bluesfestivals für Begeisterung sorgte, wird den Abend musikalisch umrahmen.

„Insgesamt stehen etwa 46 Veranstaltungen auf dem Programm, neben Konzerten auch Filme, Vorträge, Lesungen und vieles mehr“, kündigt Vorstandsmitglied Marek Fialek an. Zu seinen persönlichen Highlights gehören beispielsweise das Konzert mit „Klezmafour“ am Sonntag im Theater und die Abschluss-Partynacht im St. Spiritus mit Vołosi, einem geigengeführten Quintett aus den Karpaten, sowie „Warsaw Balkan Madness“. Hinter dem Namen verbirgt sich ein international erfolgreiches Ensemble, das mit einer Mischung aus Tradition, Folk und moderner Musik eine einzigartige aberwitzige Show biete. „Doch genau so toll ist der ,Club der polnischen Versager’ mit seiner Satireshow, unser beliebter Kochabend im Quartiersbüro oder die Lesungen von Matthias Kneip mit dem Titel ,111 Gründe, Polen zu lieben’“, so Fialek.

Dabei freut sich das Organisationsteam, neben den bekannten Veranstaltungsorten wie etwa St. Spiritus, Koeppenhaus, Stadtbibliothek oder Pommersches Landesmuseum mit dem Café Küstenkind, Pommernhus und der Schwalbe neue Partner gewonnen zu haben. Mehr noch: Der „Polenmarkt“ etabliert sich zunehmend auch in weiteren Orten, ist in Stralsund, Wolgast, Pasewalk, Trassenheide, Griebenow, Neuenkirchen und anderswo zu Gast. „In dieser Breite findet das Festival erstmals statt“, sagt Fialek. Das ganze Programm: www.polenmarkt-festival.de ph

Petra Hase