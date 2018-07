Greifswald

Geld ist da, die Planungen sind weit fortgeschritten. Dennoch lassen die Radwege von Greifswald nach Griebenow, Diedrichshagen und Dersekow auf sich warten. Die Uni will Grundstücke nicht verkaufen. Jetzt ist eine Lösung da. 2019 wird Richtung Griebenow gebaut, so Levenhagens Bürgermeister.

Den Gemeinden bereitet die Lösung aber große Bauschmerzen. Sie stellen schweren Herzens Tauschgrundstücke für die Uniflächen zur Verfügung. Die Hochschule argumentiert, dass sie in der Vergangenheit schon viel Land für Straßenbau verlor. Noch mehr abzugeben entspreche nicht dem verantwortungsvollen Umgang mit dem von Pommernherzog Bogislaw XIV. geschenkten Vermögen. Die Bürgermeister appellierten vergeblich an die besondere Verantwortung der Uni als Landeseinrichtung. Wenn gar nichts anderes geht, will die Uni für die Radwege Land zur Verfügung stellen.

Da das Geld für den Bau nicht ewig zur Verfügung steht, drängt die Zeit. „Wir wollen den Radweg für unsere Bürger“, sagt Diedrichshagens Bürgermeister Detlef Neumann. Ein zweites wichtiges Argument für ihn: Die vielen Jahre bis zu einer möglichen Enteignung der Unigrundstücke. Bei der Straße Neuenkirchen/Leist haben zwar die Richter 2017 die Weichen für ein Enteignungsverfahren für Grundstücke für den geplanten Neubau gestellt. Aber bis zur Enteignung kann es noch lange dauern. Die Straße nach Leist ist seit 2012 dicht. Einer der streitenden Eigentümer ist auch hier die Uni.

Oberdörfer Eckhard