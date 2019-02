Greifswald

Riesenschaden für ein Greifswalder Autohaus: Einbrecher haben hier in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen etwa 35 komplette Radsätze entwendet. Die Diebe waren in zwei Lagercontainer des Autohauses in der Straße „An den Bäckerwiesen“ eingestiegen und hatten sich bedient. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 85 000 Euro.

Kriminalisten sichern Spuren

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam nahm die Ermittlungen auf sicherte am Donnerstagvormittag Spuren. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen werden um Hinweise gebeten

Zeugen, die in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, etwas beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Thomas Pult