Greifswald

Gewerbetreibende und Eltern stören sich am Müllabladeplatz unmittelbar neben den Spielgeräten am Museumshafen. „Die Essensreste im Müll locken Ratten an. Das ist gefährlich, wenn direkt daneben Kinder im Sand spielen“, sagt Gamal Khalil (CDU), Mitglied der Ortsteilvertretung Innenstadt. Auch die Stadtverwaltung hat das Problem erkannt. „Die Nähe der Müllstelle zum Spielplatz hat sich nicht als günstig erwiesen, ebenso wenig wie die Nähe zu den Gaststätten“, sagt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Verwaltung.

Ursprünglich sei ein Standort gesucht worden, der kurze Wege für die bis zu sechs Gewerbetreibenden gewährleistet und gleichzeitig gut von der Greifswald Entsorgung anzufahren sei. „Wir sehen Veränderungsbedarf“, so Reimann weiter. Der neue Standort des Gewerbemüllplatzes soll auf der anderen Seite der Salinenstraße angesiedelt werden. Dort wurde bereits eine Fläche am Bahngrundstück gepflastert, teilt Reimann mit. „Das ist eine optimale Lösung“, freut sich Gamal Khalil. Hiervon profitieren auch die Gäste der gastronomischen Einrichtungen, die derzeit teilweise mit Blick auf den Müllplatz sitzen.

Degrassi Katharina