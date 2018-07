Greifswald

Wer mit dem Auto nach Wampen am Greifswalder Bodden fährt, sollte sich in Acht nehmen. Ein Unbekannter hat etwas gegen parkende Autos. Es gab so sechs/sieben Anzeigen in den letzten Monaten, bestätigt Polizeisprecher Axel Falkenberg. Dazu kommen sicher viele Fälle, die nicht angezeigt werden.

Reifen werden zerstochen, die Luft abgelassen, Lack zerkratzt. Nur ein Zufall hat am Wochenende möglicherweise einen schweren Unfall mit einem Kleinkind verhindert. Ein Reifenventil war offensichtlich am Strand manipuliert worden. Zum Glück stoppte der Vater auf dem Weg zur Autobahn noch in Neuenkirchen bei den Großeltern. Dort verlor der Reifen die letzte Luft.

Der Kontaktbereichsbeamte Hartmut Dinse ist verstärkt in Wampen unterwegs, bisher noch ohne Erfolg.

Oberdörfer Eckhard