Loitz

Knapp verloren ist auch verloren. Das ist die Bilanz nach dem Spiel der SG Uni Greifswald/Loitz gegen den Ludwigsfelder HC nach der 24:26 Niederlage im Auswärtsspiel. Bis kurz vor dem Ende des Spiels sah es für die Boddenstädter noch ganz positiv aus. Nach Rückstand war man auf 22:22 herangekommen. Doch dann fehlten Konzentration und ein Quentchen Glück, doch noch zu punkten. Mannschaftsbetreuer Steffen Teetz beklagte auch in diesem Zusammenhang die Schiedsrichter und Zeitnehmer. „Oft hätte man bei Unterbrechungen die Uhr anhalten müssen.“

Nach dem Erfolg gegen die starken Lausitzer vom HC Cottbus in der letzten Woche (29:28), waren die Loitzer mit Hoffnungen nach Ludwigsfelde gefahren. Wieder wollte man mit Leidenschaft den Gegner Paroli bieten. Allerdings gelang das nur in der ersten Spielhälfte. „Nachdem wir die ersten sechs Minuten verschlafen hatten, holten wir Tor für Tor auf“, berichtet Steffen Teetz. Interimstrainer Jürgen Radloff hatte seine Jungs gut auf den Gegner eingestellt. Zudem hatten die beiden Torhüter Paul Weier und Michael Borchardt einen guten Tag erwischt und verhinderten mit starken Paraden einen großen Rückstand. Allein im Sturm wollte es nicht klappen, wie gewünscht. „Durch ein wenig mehr Cleverness hätten wir mehr Tore erzielen können“, bedauert Radloff. Zu früh wurden oft die Angriffe abgeschlossen. Dennoch habe man sich immer wieder herangekämpft und nie den Anschluss verloren.

Auch nach der Pause wollte die Mannschaft um Kapitän Radoslaw Wolski schnell die Führung gegen die Ludwigsfelder übernehmen. Doch durch unglückliche Aktionen wurde immer wieder der Spielfluss unterbrochen. „Dazu kam, dass wir zu viele Zeitstrafen kassierten“, kritisierte Teetz gleichzeitig das Schiedsrichtergespann. Dadurch spielten die Loitzer zu häufig in Unterzahl. Zwangsläufig kam der Gegner zu leichteren Toren, die durch die fehlenden Spieler herausgespielt werden konnten.

Trotz der Niederlage waren Betreuer und Trainer mit der Mannschaftsleistung in fremder Halle zufrieden. Bester Werfer war wieder Wolski mit acht Treffern (davon vier Siebenmeter). Fazit allerdings: „Wir haben unglücklich verloren. Es war mehr drin“, meint Steffen Teetz. Dennoch hofft er, dass bald der derzeit 12. Tabellenplatz verlassen wird. Hoffnung setzt das Team auf drei Spieler aus der eigenen A-Jugend, die nach und nach in die Mannschaft eingebaut werden. „Das passiert bei uns langsam, damit niemand der jungen Leute verheizt wird. Mit Spielpraxis werden sie unseren Kader auf lange Sicht stärker machen.“

Unabhängig von diesen Planungen wird ein Nachfolger für Interimstrainer Radloff gesucht, der vor drei Wochen den Kader übernahm. Steffen Teetz: „Die Suche ist nicht einfach, denn mitten in der Saison sind gute Trainer nicht so leicht zu finden.“ Man sei aber mit „interessanten“ Coaches in Kontakt und es würden Gespräche geführt. Eine schnelle Lösung sei nicht ausgeschlossen, so Teetz. Zu Gerüchten um Querelen im Vorstand meinte er: „Davon ist mir nichts bekannt. Voraussichtlich im März wird wie alle zwei Jahre ein neuer Vorstand gewählt. Der auch der alte sein kann“, so der Mannschaftsbetreuer. Rainer L. Hein

