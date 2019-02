Greifswald

Seit dem Jahreswechsel werden die Gelben Säcke in der Mühlenvorstadt nur noch alle 14 Tage abgeholt. Vor allem die schlechte Information der zuständigen Greifswalder Entsorgungsgesellschaft (GEG) führte dazu, dass Gelbe Säcke auf den Straßen lagen und nicht abgeholt wurden.

Erik von Malottki, Kreistags- und Bürgerschaftsabgeordneter der SPD, fordert die Rückkehr zum alten System. Gelbe Säcke sollten in Greifswald jede Woche abgefahren werden. Das sei ein Service, den die Bürger erwarten könnten. „Wir haben keine Möglichkeit, die Gelben Säcke so lange aufzubewahren und kommen mit einem nicht aus“, sagt von Malottki, der in der Mühlenvorstadt wohnt. Aus seiner Sicht gehe es der GEG nur um mehr Gewinn. Der lag 2017 bei knapp 350.000 Euro, 150.000 Euro wurden an deren Mutter, die kreiseigene Versorgungs- und Entsorgungsgesellschaft abgeführt, die wiederum rund 100.000 Euro an den Kreis überwies. Da sei genug Spielraum für mehr Service.

Die GEG will indes weder in der Mühlenvorstadt zum alten System zurückkehren noch ihn womöglich auf ganz Greifswald ausdehnen. „Die Entsorgung der gelben Säcke hat nichts mit der Müllgebühr zu tun, sondern ist rein privatrechtlich organisiert“, erinnert Geschäftsführer Uwe-Andersen Systeme. Die Dualen Systeme als Auftraggeber würden die Entsorgung im 14-tägigen Zyklus alle drei Jahre ausschreiben. „Das ist ein Fortschritt“, sagt Hoth. In anderen Gebieten außerhalb Greifswalds seien Vier-Wochen-Zyklen ausgeschrieben worden. „Eine Dienstleistung, die wir nicht bezahlt bekommen, können wir nicht erbringen“, sagt der Geschäftsführer. Lediglich in den Plattenbaugebieten, wo wegen der Einwohnerkonzentration mehr Verpackungsmüll anfalle, sei eine häufigere Abfuhr vorgesehen. Der Zwei-Wochen-Zyklus habe in allen anderen Vierteln außer der Mühlenvorstadt schon vorher gegolten, erinnert Hoth.

Eckhard Oberdörfer