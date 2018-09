Greifswald

Angesichts der aktuellen Diskussion über die Hafengebührensatzung kritisiert die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft erneut die hohen Subventionen für den Industriehafen Ladebow. „Es kann nicht sein, dass wir angesichts der begrenzten Mittel, die wir haben, in allen möglichen Bereichen kostendeckende Gebühren fordern, so wie bei den Seglern und bei den Kitas. Ausgerechnet den Hafen Ladebow subventionieren wir, obwohl die Firmen millionenschwere Umsätze haben“, sagt das SPD-Bürgerschaftsmitglied Erik von Malottki.

Der Entwurf der Verwaltung zur Hafengebührensatzung sieht im Bereich Segler und Sportboothafen deutliche Preissteigerungen vor, weil der Investitionsbedarf hoch ist und die Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen auf die Nutzer umgelegt werden. Im Industriehafen Ladebow sollen die Preise hingegen stabil bleiben. Die Verwaltung schlägt eine Unterdeckung vor, weil der Hafen in Konkurrenz zu den Häfen in Stralsund und Vierow steht. In beiden Fällen liegen die Gebühren unter denen in Greifswald. In Stralsund werden die Sätze nicht kostendeckend berechnet, sondern in einer Mischkalkulation ermittelt, heißt es in der Vorlage.

„Die Verwaltung geht von einer Subvention in Höhe von 80.000 Euro jährlich aus. Wir zweifeln die Berechnung an. Die Zahlen sind unserer Ansicht nach nicht so angegeben, wie sie tatsächlich sind“, erklärt Erik von Malottki. Sein Fraktion fordert eine kostendeckende Berechnung.

In die entgegengesetzte Richtung geht der Vorstoß der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft. Während der Sitzung des Finanzausschusses stellte der Ausschussvorsitzende Thomas Mundt (CDU) den Antrag, die Gebühren im Industriehafen Ladebow auf die Höhe der Vierower Sätze abzusenken. „Das ist für die Entwicklung des Hafens und die Wettbewerbsfähigkeit wichtig“, sagt Mundt. Er geht davon aus, dass aufgrund der sinkenden Gebühren deutlich mehr Schiffe nach Ladebow kommen. Auf diese Weise könnten die zunächst fehlenden Einnahmen wieder wett gemacht werden. Der CDU-Antrag wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Zur Hafengebührensatzung stimmten die Ausschüsse verschieden ab. Der Sport- und der Wirtschaftsausschuss votierten für den Entwurf. Der Finanz- und der Bauausschuss lehnten das Vorhaben ab. Das letzte Wort hat die Bürgerschaft am 13. September.

Degrassi Katharina