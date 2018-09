Greifswald

Samuel Koch kommt an diesem Sonntag, 16. September, um 18 Uhr, mit seinem Programm „Rolle vorwärts“ in die Jacobikirche. Bekannt wurde der ehemalige Kunstturner durch einen Unfall in der TV-Show „Wetten, dass...?“, in der sich Koch am 4. Dezember 2010 schwer verletzte und seither mit einer Lähmung im Rollstuhl sitzt.

Er berichtet von der anfänglichen Verzweiflung, die er verspürte, als er erfuhr, dass er vom Hals abwärts gelähmt ist – aber auch von den vielen schönen Stunden, die ihm gezeigt haben, dass das Leben weiter geht, als man denkt.Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro (ermäßigt 13 Euro).

oz