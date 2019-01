Wolgast

„War ich drei, drei Tage wach“, singt Peter Wackel aus voller Kehle. Das Wolgaster Publikum tanzt und singt textsicher mit. Der Auftritt von Peter Wackel ist der Höhepunkt eines tanzreichen Abends beim „Happy new Schlager“ in der Wolgaster Hufelandhalle. Auf der Mittelmeerinsel Mallorca kennen viele Partytouristen seine Songs, im legendären „Bierkönig“ ist der Schlagersänger beinahe zu Hause. Nun gastierte er für zwei Tage in Vorpommern – am Freitagabend in Barth, einen Abend später in Wolgast. Hunderte Fans folgten der Einladung zu seinem Konzert. Mit dabei waren auch seine Schlagersängerkollegen Ross Antony, Melanie Jäger und Eloy de Jong. Ob Kind, Teenager, Mutter, Vater, Oma oder auch das verliebte junge Paar: Alle Generationen vereinte am Sonnabend die Liebe zum Schlager. Am Ende zählten die Veranstalter in Wolgast mehr als 600 Gäste.

Von „Drei Tage wach“ kann auch Veranstalter Marcel Glöden sprichwörtlich ein Lied singen. „Unser Tage begannen ganz früh und wir bauen noch in der Nacht alles ab“, sagte er am Sonntagvormittag gegenüber der OZ. Bereits morgens um 10 Uhr war von der Schlagernacht in Wolgast nichts mehr zu sehen. Glöden ist froh, dass die Party vielen Gästen gefallen hat. „Das positive Feedback hatten wir schon am Abend“, sagt er.

„Wir haben im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung in Anklam gemerkt, dass Schlagerpartys in der Region sehr gut ankommen. Deshalb wollten wir mit ’Happy new Schlager’ schwungvoll ins neue Jahr starten“, so Glöden. Und in Wolgast hat sein Name durch die Sommerkonzerte auf der Schlossinsel sowieso einen guten Ruf. Etwa ein halbes Jahr plante Glöden mit seinem Team an der Party. „Die große Herausforderung bei solchen Feiern ist die Logistik. Wir haben in Wolgast ’nur’ eine Sporthalle. Heißt also, dass vom Auslegen des Hallenbodens, über das Aufstellen der Bar bis hin zur Bühne alles organisiert werden muss. In großen Zentren wie Berlin oder Hamburg ist die Logistik nicht so kompliziert“, erklärt er. Auch die Kombination aus allen Künstlern muss stimmen. „ Peter Wackel hat 200 Auftritte pro Jahr, manchmal sogar mehrere an einem Tag –wie zum Beispiel auf Mallorca“, so Glöden. Und mit seinen beiden Konzerten in Vorpommern musste alles mit den anderen Künstlern passen. „Die Frage ist ja auch immer, wie die Künstler nach Vorpommern kommen. Die steigen in Berlin aus dem Flieger und dann müssen sie abgeholt werden. Es gehört auch immer viel Überzeugungsarbeit dazu, die Stars zu holen“, sagt er. Aber sein musikalisches Netzwerk reicht mittlerweile durch ganz Deutschland. „Mit Anja Lukaseder, der ehemaligen Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar, pflege ich sehr gute Kontakte. Sie ist die Managerin von diversen Künstlern“, erklärt er. Sie war am Abend auch vor Ort.

In den kommenden Wochen will sich das Team um Marcel Glöden zusammensetzen, um möglicherweise weitere Veranstaltungen dieser Art in Vorpommern zu planen. Die positive Resonanz bestätigt ihm, dass solche Events der Region gut tun.

Hannes Ewert