Was für ein schöner Falter

Greifswald Besuch in der Schmetterlingsfarm - Was für ein schöner Falter Die fünfjährige Luise beobachtet staunend die Nahrungsaufnahme der Falter. So kleine Saugrüssel hat sie noch nie gesehen.

Die fünfjährige Luise aus Potsdam schaut sich in der Schmetterlingsfarm in Trassenheide interessiert ein großes Exemplar an. Quelle: Peter Machule