Lühmannsdorf

Drei Feuerwehren kamen am Sonnabend in Lühmannsdorf im Landkreis Vorpommern-Greifswald wegen eines Schornsteinbrandes zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Es war kurz nach 18 Uhr, als Roswitha Schwanbeck in der Oberreihe noch einmal ihren Hund an frischer Luft ausführte und plötzlich starken Funkenflug aus dem Schornstein eines benachbarten Wohnhauses beobachtete. Der Zufall wollte es, dass ein anderer Nachbar, nämlich Manfred Hall, vom Füttern seiner Tiere kam. Ihn machte sie auf das Gesehene aufmerksam. Hall eilte ins Haus zu seiner Frau. „Und ich rief dann sofort die 112 an“, berichtete Esther Hall, Bürgermeisterin von Lühmannsdorf.

Schornsteinbrand in Lühmannsdorf am 2. Februar 2019. Quelle: Tilo Wallrodt

„Zum Glück wurde so schnell gehandelt“, sagt Ingo Stöhr, Wehrleiter in Lühmannsdorf. „Dadurch waren wir schnell am Einsatzort und konnten Schlimmeres verhindern. Wäre das in der Nacht passiert und keiner hätte es sofort mitbekommen, hätte womöglich der Dachstuhl Feuer gefangen“, sagt er. Die Kameraden der Lühmannsdorfer Wehr „begutachteten den Schornstein, reinigten ihn und ließen ihn schließlich ausbrennen“, so Stöhr. Über die Leitstelle sei außerdem ein Schornsteinfeger informiert worden, der kurze Zeit später auch in die Oberreihe eintraf. Zur Ursache des Schornsteinbrandes gibt es noch keine Aussagen. Wie bei solchen Vorfällen üblich, wurden auch die benachbarten Feuerwehren in Züssow und Karlsburg alarmiert. Insgesamt waren etwa 20 Kameraden im Einsatz, der bis ca. 21 Uhr dauerte, so Ingo Stöhr. Anschließend sei noch gut eine Stunde lang eine Brandwache gehalten worden.

Petra Hase