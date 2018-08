Greifswald

Der Fischmarkt ziert das Titelbild eines neuen Greifswald-Bildbandes aus dem Rostocker Hinstorff-Verlag. Allerdings hat Fotograf Thomas Grundner nicht die geradezu klassische Ansicht Richtung Lappstraße und Dom gewählt. Er entschied sich für den Blick über den Fischerbrunnen zum Rathaus und dem großen Giebel des Eckgebäudes an der Baderstraße. Überhaupt belegen die etwa 70 Seiten, dass Grundner sein Handwerk versteht und viele schöne Motive fand. Die Bilder zeigen viel vom Leben in der Stadt, von Kultur, Freizeit am Museumshafen und geben dem Leben am Wasser Raum. Das Fischerfest darf nicht fehlen. Für die Umgebung wählte der Verlag Bilder der Schlösser Griebenow und Ludwigsburg aus. Auch vier Greifswalder kommen in „Greifswald Schritt für Schritt“ zu Wort und nennen ihre Lieblingsorte. Es sind Stefan Fassbinder (Oberbürgermeister), Birte Frenssen (Pommersches Landesmuseum), Anne-Kathrin Behl (Illustratorin und Autorin mit Geburtsort Greifswald), Jens Finger (Hugendubel-Chef) und Martin Schnittler (Botanisches Institut). Textautor Lars Herde führt eine elegante Feder, das Buch liest sich gut.

Leider haben sich auch einige Ungenauigkeiten eingeschlichen. Das die „ochsenblutfarbene Fassade Rathauses seit 1340 Greifswalds Zentrum dominiert“ stimmt zum Beispiel nicht, 1340 ist das Jahr des Baubeginns, 1738 erhielt das heutige seine Gestalt. Auch wurden keinesfalls Teile der Altstadt schon in den 1960er Jahren abgerissen und dass Rudolf Petershagen 1945 quasi allein Greifswald gerettet haben soll, wird auch manchen nach den langen Diskussionen darüber schmerzen. Das schmälert aber nicht den guten Gesamteindruck des Buches.

Lars Herde, Thomas Grundner: Greifswald Schritt für Schritt, ISBN 978-3-356-02186-8, 15 Euro

Eckhard Oberdörfer