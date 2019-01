Wolgast

Der Wettbewerb des Vorlesens hat Tradition. Bereits das 60. Mal in Folge findet der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels in unserem Land statt. Und er ist spannend. Am Sonnabend beim Regionalentscheid in der Buchhandlung Henze trafen die besten Vorleser der Schulen aus Wolgast, Anklam, Neuenkirchen Lubmin, Karlshagen, Zinnowitz Ückeritz und Ahlbeck direkt aufeinander.

Ergebnis: Die Schülerin Celina Schindel aus Heringsdorf kann am besten vorlesen. Aber die Entscheidung fiel hauchdünn aus. Anna Delatowski, Schriftsteller Kurt Scharf und die Schülerin Josephine May, Siegerin des Vorjahres, benötigten als Juroren eine lange Zeit, bis sie sich einig waren und Buchhändlerin Ute Henze das Ergebnis verkünden konnte. Und weil es so eine Millimeterentscheidung war, vergab die Buchhändlerin nur zwei Plätze: einen ersten und sieben zweite Plätze – das war clever.

Die acht Sechstklässler aus Schulen der Region des ehemaligen Landkreises Ostvorpommern – drei weitere hatten sich krank gemeldet – hatten sich zuvor als die Klassenbesten für den Regionalentscheid qualifiziert. Ob nun Tanya aus Anklam, Kirsten aus Karlshagen oder Stephanie aus Lubmin, alle waren ausgezeichnet vorbereitet. Die Bücherwürmer hielten dem etwa 30-köpfigen Publikum einen exzellenten Vortrag bei der Präsentation eines Textes ihrer Wahl. Und der war auch für die Zuhörer – meist Eltern und Freunde der Lese-Asse – interessant. Bekamen sie doch die Möglichkeit, Ausschnitte aus ganz unterschiedlichen Büchern zu hören, die möglicherweise auch ihren Kids gefallen könnten.

Am Ende entschied das Vorlesen eines unbekannten Textes, bei dem Celina aus der 6. Klasse der Europäischen Gesamtschule Ahlbeck wahrscheinlich das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite hatte. Jetzt wird die 12-Jährige, die seit der 2. Klasse sehr gerne liest, unsere vorpommersche Region beim Landesausscheid in Schwerin vertreten. Und wenn sie auch dann noch überzeugen sollte, tritt sie am 26. Juni in Berlin beim Bundesfinale wieder aufs Podest, um dann möglicherweise erneut aus ihrem Lieblingsbuch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ vorzulesen.

Übrigens: Der Vorlesewettbewerb ist Deutschlands größte Leseförderungsaktion. Er wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Leselust zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken, gehört zu den zentralen Anliegen des Verbandes. Alle teilnehmenden Kinder erhielten am Sonnabend aus den Händen von Ute Henze einen Buchpreis und Blumen.

Stefan Brümmer