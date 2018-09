Greifswald

In Deutschland fehlen Lehrer. So auch im Nordosten. Dennoch zeigt sich der Kreiselternrat Vorpommern-Greifswald mit dem „problemlosen Start in das neue Schuljahr“, zufrieden, sagt der Vorsitzende Mario Riedel.

Problemlos heißt: Viele Stellen sind besetzt, der Unterricht ist abgedeckt. Der Grund: Länger arbeitende Lehrer und Seiteneinsteiger.

Einige Lehrer würden mehr als ursprünglich geplant unterrichten, sagt Henning Lipski, Pressesprecher von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). „Der Unterricht an den Schulen ist abgesichert.“ 27,5 Stunden muss ein Lehrer auf einer Vollzeitstelle in MV wöchentlich unterrichten.

Im Schulamt Greifswald, zuständig für Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen, werden aktuell jedoch noch 46 Lehrer gesucht, die Hälfte davon in Vorpommern-Greifswald, ist online dem Karriereportal des Bildungsministeriums zu entnehmen.

Insgesamt arbeiten 3000 Lehrer in den beiden Landkreisen. Zum neuen Schuljahr hatte das Schulamt Greifswald 160 Lehrer unbefristet eingestellt. 29 von ihnen sind Seiteneinsteiger, also Lehrkräfte, die ein fachnahes Studium, aber kein Lehramtsstudium absolviert haben. Ohne sie würde viel Unterricht ausfallen. Landesweit machen sie rund ein Drittel aller 639 Neueinstellungen aus. Ihre pädagogischen Fähigkeiten bekommen sie ab diesem Schuljahr zunächst in einem dreiwöchigen Kompaktkurs vermittelt.

Positive Erfahrungen gesammelt hat Edeltraut Schmid, Leiterin der Schule am Park Behrenhoff. „Ich kann nur für unsere Schule sprechen: Ich bin mit meinen Seiteneinsteigern, die schon länger bei uns sind, sehr zufrieden.“ Außerdem: „Wir konnten alle Stellen zum neuen Jahr besetzen und sind mit der Stundenzuweisung des Schulamtes zufrieden.“

Aktuell werden in Greifswald laut Karriereportal zwei Lehrer für allgemeinbildende Schulen gesucht. Hinzu kommen ausgeschriebene Stunden des Schulamtes wegen Krankheit, Mutterschutz oder einer unbesetzten Stelle. Die Zahl der Stunden ändert sich ständig, weil manche schnell wieder besetzt werden können. Derweil will das Land bis Februar 370 offene Referendariatsstellen besetzen.

Christopher Gottschalk