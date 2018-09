Greifswald

Trinkwasser wird strenger kontrolliert als jedes Supermarktgetränk. So schreibt es die Trinkwasserverordnung vor. Trotzdem gibt es immer wieder Zweifel daran, ob das Greifswalder Leitungswasser wirklich bedenkenlos getrunken werden kann. Ist der viele Kalk im Wasser schädlich? Ist das Wasser belastet? Müssen ihm Stoffe zugeführt werden? Die OZ ist den wichtigsten Fragen nachgegangen:

Grundwasser aus 50 Meter Tiefe mit super Qualität

Das Greifswalder Trinkwasser wird aus dem Grundwasser in 30 bis 50 Metern Tiefe geschöpft und entspricht höchsten Standards. Daran lässt Holger Wellnitz, Abteilungsleiter der Greifswalder Wassergewinnung der Stadtwerke Greifswald keinen Zweifel. „Die Kontrollen nach der Trinkwasserverordnung sind sehr streng“, sagt auch Kerstin Ebert, Hygieneinspektorin beim Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der Kontrollbehörde für die Trinkwasserqualität. An 13 verschiedenen Kontrollstellen werden pro Jahr mindestens 130 Proben entnommen. Diese werden von einem unabhängigen Institut überprüft und dem Gesundheitsamt als Kontrollbehörde vorgelegt. Die Trinkwassergewinnung aus Grundwasser gilt als die sicherste Form. „Das Wasser ist keinen schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt und auch frei von Regen oder Chemikalien“, sagt Wellnitz. Wenn das Trinkwasser aus offenen Gewässern gewonnen wird – wie beispielsweise in Rostock aus der Warnow – lassen sich solche Verunreinigungen nicht vermeiden. Bei einer geringen Distanz zur Oberfläche können sich dort auch Rückstände von Düngemitteln wiederfinden.

Wasser muss wenig gefiltert werden

20 Brunnen stehen im Greifswalder Stadtgebiet. Von dort wird das Wasser zum Teil über kilometerlange Rohrleitungen zu den beiden Wasserwerken in Groß Schönwalde und in Hohenmühl (Helmshagen II) transportiert. „Im ersten Schritt vermischen wir das Grundwasser mit Luft. Der Sauerstoffanteil ist wichtig, damit die anschließenden Filterprozesse funktionieren“, erklärt Wellnitz.

Großer Vorteil: Weil sich das Greifswalder Grundwasser dank der geologischen Bedingungen bereits nah an den Standards der Deutschen Trinkwasserverordnung bewegt, müssen vergleichsweise wenige Stoffe aus dem Wasser herausgefiltert werden. „Unser Wasser ist an sich schon ziemlich hochwertig“, sagt Wellnitz. Unerwünscht seien Stoffe wie Mangan, Eisen und Amonium. „Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung müssen immer eingehalten werden. Das Greifswalder Trinkwasser hat eine Spitzenqualität“, sagt Hygieneinspektorin Kerstin Ebert.

Hoher Kalkgehalt ist Geschmacksträger

Aufgrund der geologischen Bedingungen ist das Grundwasser allerdings auch besonders kalkhaltig. Für den Geschmack des Trinkwassers ist das sehr positiv. „Denn Kalk macht das Wasser hart und ist ein Geschmacksträger“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Steffi Borkmann. Nachteil sind jedoch die weißen Kalkablagerungen, die bereits nach kurzer Nutzungszeit im Wasserkocher, in der Kaffeemaschine oder auf den Armaturen sichtbar werden. Der Kalk wirkt sich auch negativ auf die Lebenszeit der Haushaltsgeräte aus. Entkalkertabs sind in Küche wie Bad daher unentbehrlich. Sowohl in Greifswald als auch in Gützkow handelt es sich um Wasser mit dem Härtegrad vier (höchste Stufe).

Kalk im Wasser macht keine Arterienverkalkung

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass kalkhaltiges Wasser zu einer Verkalkung der Arterien führen könnte. Der Kalk im Wasser besteht aus Calcium und Magnesium. Beides sind Stoffe, die für den menschlichen Körper lebenswichtig sind. „Kalk im Wasser hat also rein gar nichts mit Gelenkverkalkung zu tun“, sagt Borkmann. Stattdessen wird Arterienverkalkung durch bestimmte Fette ausgelöst, die wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen.

Keine Zusätze notwendig

Dem Greifswalder Trinkwasser werden weder Chlor noch andere Zusätze zugeführt. Die Entscheidung steht den Trinkwasseraufbereitern allerdings nicht frei. Sollte das Wasser bestimmte Kriterien nicht erfüllen, muss Chlor zugefügt werden. So schreibt es das Gesetz vor, wie Kerstin Ebert erläutert. „Dank der guten Qualität des Greifswalder Trinkwassers ist das nicht notwendig“, sagt Ebert. Die Chlorungen konnten schon vor vielen vielen Jahren eingestellt werden. Der Grundsatz lautet: Nur so viel wie unbedingt nötig.

Degrassi Katharina