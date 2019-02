Spantekow

Mit 44 Kandidierenden tritt die Linke in elf Wahlbereichen zur Kreistagswahl an. Am Wochenende hat die Partei in Spantekow ihre Listen zur Wahl des neuen Kreistages von Vorpommern-Greifswald aufgestellt und ihr Wahlprogramm beschlossen. „Wir haben in den vergangenen Monaten viele Menschen für Kandidaturen auf unseren offenen Listen geworben und dabei eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Gesichtern gefunden“, sagt Kreisgeschäftsführer André Hollandt.

Als SpitzenkandidatInnen zur Kreistagswahl treten an: Jeannine Rösler ( Tutow), Yvonne Görs, Mignon Schwenke und Birgit Socher (alle Greifswald), Michael Harcks ( Hanshagen), Steffi Pohlmann ( Heringsdorf), Marlies Seiffert ( Karlshagen Marlies Peeger ( Torgelow), Detlef Rabethge ( Ueckermünde) und Axel Marquardt ( Viereck). Insgesamt treten für die Linken zur Kommunalwahl am 26. Mai 120 Bewerber an.

Zum Wahlprogramm unter dem Motto „Willkommen Zuhause – Gut leben, überall im Kreis!“ meint Kreisvorsitzende Jeannine Rösler: „Die unsägliche Politik der Förderschecks des Landes für zeitlich befristete Projekte muss endlich ein Ende haben. Wenn in einer Gemeinde am Tag nur zwei Busse fahren, läuft etwas verkehrt. Immer mehr Dörfer werden vom öffentlichen Leben abgekoppelt oder die Tickets werden immer teurer, wie in Greifswald.“ Nach ihren Worten spare sich der Landkreis kaputt und die Landesregierung sitze in Schwerin auf Geldsäcken und lasse die Kommunen am langen Arm verhungern. „Davon müssen wir weg“, so Rösler.

Cornelia Meerkatz